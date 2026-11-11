گروه استان ها - رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از تقویت فعالیت سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی برای نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه از صبح چهارشنبه ۲۰ آبان آغاز می‌شود و تا عصر همان روز ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس ، با تقویت سامانه بارشی در استان فارس، هواشناسی نسبت به وقوع بارش باران، رعدوبرق و وزش باد در بخش‌هایی از استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد؛ سامانه‌ای که بر اساس پیش‌بینی‌ها، ۹ شهرستان فارس را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

«محمد علیزاده»، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس، در این رابطه اظهار کرد: این هشدار در ادامه هشدار سطح زرد شماره ۴۴ مورخ ۱۸ آبان و با توجه به تقویت فعالیت سامانه بارشی صادر شده است.

وی افزود: شهرستان‌های فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، خفر، سروستان، جهرم، فسا، استهبان و کوار، به‌ویژه مناطق جنوبی و مرکزی استان، از مناطق تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

علیزاده با اشاره به مخاطرات احتمالی این شرایط جوی گفت: لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه و احتمال بارش تگرگ از پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی است.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از شهروندان خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفرهای غیرضروری، طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر را به زمان دیگری موکول کنند. همچنین رعایت احتیاط در فعالیت‌های عمرانی و ترددهای جاده‌ای ضروری است.

کاهش دمای هوا پس از بارندگی

علیزاده با تشریح آخرین وضعیت جوی استان بیان کرد: امروز، سه‌شنبه ۱۹ آبان، آسمان فارس آرام و پایدار و بدون بارندگی خواهد بود، اما از صبح چهارشنبه با افزایش ابرناکی، بارش باران همراه با رعدوبرق و وزش باد در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: پس از عبور سامانه بارشی، کاهش دمای هوا در استان پیش‌بینی می‌شود و صبح پنجشنبه، به‌ویژه در مناطق باران‌خیز و گردنه‌های کوهستانی، احتمال مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس با بیان اینکه برای روزهای پنجشنبه و جمعه، ۲۱ و ۲۲ آبان و همچنین اوایل هفته آینده بارندگی پیش‌بینی نمی‌شود، درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: در شبانه‌روز گذشته، صفاشهر با دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و فورگ داراب با ۲۹ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

به گفته علیزاده، در همین مدت، بیشینه دمای هوای شیراز به ۲۰ درجه و کمینه دما به چهار درجه سانتی‌گراد رسیده است.