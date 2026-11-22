گروه استان‌ها - استاندار فارس با تأکید بر ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، به دستگاه‌های اجرایی استان دو هفته مهلت داد تا برنامه عملیاتی کاهش و بهینه‌سازی مصرف آب، برق، گاز و سوخت را تدوین و ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، «حسینعلی امیری» استاندار فارس، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف، اظهار کرد: اعتبار اسناد بهره‌وری به تصویب و ابلاغ آن‌ها نیست، بلکه زمانی ارزشمند هستند که نتایج اجرای آن‌ها در معیشت و زندگی روزمره مردم به‌صورت ملموس نمایان شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای اسناد بهره‌وری، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خواست سازوکار مشخصی برای پایش و ارزیابی میزان اثربخشی این اسناد طراحی کند.

استاندار فارس مدیریت ناترازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از اولویت‌های راهبردی کشور دانست و افزود: مدیریت مصرف آب، برق، گاز و انواع سوخت از دغدغه‌های جدی دولت است و برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه باید دارای شاخص‌های کمی، مشخص و قابل اندازه‌گیری باشند.

وی با تعیین مهلت دو هفته‌ای برای دستگاه‌های متولی، خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی و اجرایی به‌منظور کاهش و بهینه‌سازی مصرف انرژی در استان شد.

امیری همچنین با اشاره به موانع موجود در تأمین تجهیزات مدیریت مصرف انرژی، از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خواست راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات تأمین کنتورهای هوشمند ارائه کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، جذب حداکثری اعتبارات ملی را از وظایف مهم مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان و خاطرنشان کرد: با توجه به نیازهای گسترده توسعه‌ای استان، نباید از هیچ‌یک از منابع و اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای فارس صرف‌نظر شود و مدیران باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای جذب سهم استان استفاده کنند.

استاندار فارس همچنین بر ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی پیش از طرح و تصویب پروژه‌های توسعه‌ای در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد و گفت: بررسی دقیق طرح‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی در کارگروه‌های تخصصی، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و انطباق مصوبات با سیاست‌های توسعه‌ای استان را فراهم می‌کند.

همچنین طرح‌های توسعه‌ای و درخواست‌های مربوط به واحدهای تولیدی در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی مطرح شد که با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.