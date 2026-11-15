گروه استان‌ها - مردی ۳۷ ساله در یکی از روستاهای شهرستان جهرم، در پی اختلافات خانوادگی، همسر ۲۴ ساله و مادرزن ۵۰ ساله خود را با سلاح سرد به قتل رساند و کمتر از یک ساعت پس از وقوع جنایت دستگیر شد.

دستگیری قاتل همسر و مادرزن در جهرم در کمتر از یک ساعت!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، سرهنگ «علی‌اصغر محمدپور» فرمانده انتظامی شهرستان جهرم، با اعلام این خبر گفت: این حادثه ساعت ۱۷: ۴۵ روز ۲۳ آبان‌ماه در یکی از روستاهای تابعه شهرستان جهرم رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، مردی ۳۷ ساله پس از قتل همسر و مادرزن خود با سلاح سرد، از محل متواری شد.

فرمانده انتظامی جهرم ادامه داد: مأموران انتظامی پس از اطلاع از وقوع جنایت، با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، موفق شدند متهم را کمتر از یک ساعت پس از حادثه دستگیر کنند.

به گفته وی، سلاح سرد مورد استفاده در این جنایت نیز کشف شده است.

سرهنگ محمدپور در پایان بر برخورد قانونی و قاطع با مرتکبان جرایم خشن تأکید کرد.