درخواست برای ورود جدی فرماندار جهت مقابله با افزایش سرقتها/ جهرم شهر «خوشسرقت» سارقان!
گروه استانها - امامجمعه جهرم با ابراز نگرانی از افزایش سرقت منازل در این شهرستان، از فرماندار و اعضای شورای تأمین خواست برای مهار این روند و حفاظت از اموال شهروندان تدابیر مؤثرتری اتخاذ کنند و گفت: متأسفانه جهرم از نگاه سارقان به یکی از شهرهای «خوشسرقت» تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس، حجتالاسلام «محمدحسین مدبر» امام جمعه جهرم در خطبههای نماز جمعه این هفته جهرم، با اشاره به افزایش گزارشهای سرقت، بهویژه سرقت از منازل، نسبت به پیامدهای این وضعیت برای امنیت و آرامش شهروندان هشدار داد.
وی با بیان اینکه در ماههای اخیر مواردی از سرقتهای سازمانیافته و تکرارشونده در شهرستان گزارش شده است، اظهار کرد: در برخی موارد، سارقان غیربومی از شهرهای دیگر به جهرم مراجعه کرده و طی یک بازه زمانی، چندین منزل را مورد دستبرد قرار میدهند.
امامجمعه جهرم با اشاره به شناسایی قبلی برخی مناطق از سوی سارقان افزود: در اصطلاح سارقان، مناطقی که امکان سرقت در آنها بیشتر باشد، «خوشسرقت» نامیده میشوند و متأسفانه جهرم نیز از نگاه این افراد در شمار چنین شهرهایی قرار گرفته است.
مدبر با درخواست از فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان برای ورود جدیتر به این موضوع، بر ضرورت بررسی علل افزایش سرقتها، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با این روند تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم تصریح کرد: بسیاری از خانوادهها با سالها تلاش و پسانداز، سرمایهای برای آینده فرزندان، ازدواج و تأمین نیازهای زندگی خود فراهم میکنند و نباید اجازه داد حاصل زحمات آنان بهسادگی در معرض دستبرد سارقان قرار گیرد.
امام جمعه جهرم با تأکید بر زکات محصولات کشاورزی و حرمت ایام فاطمیه بر ضرورت پاسداشت حرمت ایام فاطمیه و برگزاری برنامههای متناسب با این مناسبت تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به فصل برداشت خرما، کشاورزان و باغداران را به پرداخت زکات محصولات خود فراخواند و گفت: در کنار بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت زکات نیز از توصیههای دینی برای حفظ اموال و داراییهاست. مدبر خواستار هماهنگی کشاورزان با دبیرخانه ستاد زکات شهرستان مستقر در کمیته امداد و ثبت میزان زکات پرداختی شد.
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