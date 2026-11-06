گروه استان‌ها - امام‌جمعه جهرم با ابراز نگرانی از افزایش سرقت منازل در این شهرستان، از فرماندار و اعضای شورای تأمین خواست برای مهار این روند و حفاظت از اموال شهروندان تدابیر مؤثرتری اتخاذ کنند و گفت: متأسفانه جهرم از نگاه سارقان به یکی از شهرهای «خوش‌سرقت» تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس ، حجت‌الاسلام «محمدحسین مدبر» امام جمعه جهرم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جهرم، با اشاره به افزایش گزارش‌های سرقت، به‌ویژه سرقت از منازل، نسبت به پیامدهای این وضعیت برای امنیت و آرامش شهروندان هشدار داد.

وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر مواردی از سرقت‌های سازمان‌یافته و تکرارشونده در شهرستان گزارش شده است، اظهار کرد: در برخی موارد، سارقان غیربومی از شهرهای دیگر به جهرم مراجعه کرده و طی یک بازه زمانی، چندین منزل را مورد دستبرد قرار می‌دهند.

امام‌جمعه جهرم با اشاره به شناسایی قبلی برخی مناطق از سوی سارقان افزود: در اصطلاح سارقان، مناطقی که امکان سرقت در آن‌ها بیشتر باشد، «خوش‌سرقت» نامیده می‌شوند و متأسفانه جهرم نیز از نگاه این افراد در شمار چنین شهرهایی قرار گرفته است.

مدبر با درخواست از فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان برای ورود جدی‌تر به این موضوع، بر ضرورت بررسی علل افزایش سرقت‌ها، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با این روند تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی مردم تصریح کرد: بسیاری از خانواده‌ها با سال‌ها تلاش و پس‌انداز، سرمایه‌ای برای آینده فرزندان، ازدواج و تأمین نیازهای زندگی خود فراهم می‌کنند و نباید اجازه داد حاصل زحمات آنان به‌سادگی در معرض دستبرد سارقان قرار گیرد.

امام جمعه جهرم با تأکید بر زکات محصولات کشاورزی و حرمت ایام فاطمیه بر ضرورت پاسداشت حرمت ایام فاطمیه و برگزاری برنامه‌های متناسب با این مناسبت تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به فصل برداشت خرما، کشاورزان و باغداران را به پرداخت زکات محصولات خود فراخواند و گفت: در کنار بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت زکات نیز از توصیه‌های دینی برای حفظ اموال و دارایی‌هاست. مدبر خواستار هماهنگی کشاورزان با دبیرخانه ستاد زکات شهرستان مستقر در کمیته امداد و ثبت میزان زکات پرداختی شد.