شبنم قلی‌خانی با انتشار تصاویری تازه از خود در دبی، این بار نه فقط با لوکیشن و استایلش، بلکه با ژست‌های متفاوتش مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ شبنم قلی‌خانی با انتشار تصاویری تازه از خود در دبی، این بار نه فقط با لوکیشن و استایلش، بلکه با ژست‌های متفاوتش مورد توجه قرار گرفت. حالت‌هایی که او در این عکس‌ها انتخاب کرده، برای بسیاری یادآور قاب‌های قدیمی و عکس‌های خاطره‌انگیز دهه ۵۰ و ۶۰ است.

در سال‌های گذشته، یکی از ژست‌های محبوب هنگام عکاسی این بود که افراد گوشی تلفن را در دست می‌گرفتند و حالتی شبیه صحبت کردن با تلفن به خود می‌گرفتند؛ ژستی که در عکس‌های خانوادگی و آلبوم‌های قدیمی زیاد دیده می‌شد و حالا با تصاویر جدید شبنم قلی‌خانی دوباره برای بعضی کاربران یادآور آن دوران شده است.





منبع: برترین‌ها



