دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به حادثه مسمومیت الکلی تعدادی از شهروندان نیشابوری، گفت: پس از وقوع این حادثه تأسف‌بار، بلافاصله پرونده قضائی با نظارت دادستان نیشابور تشکیل و بازپرس ویژه تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد.



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادسرای مرکز استان خراسان رضوی، دادستان مرکز استان خراسان رضوی با اشاره به حادثه مسمومیت تعدادی از شهروندان نیشابوری با الکل، گفت: پس از وقوع این حادثه تأسف‌بار، بلافاصله پرونده قضائی با نظارت دادستان نیشابور تشکیل و بازپرس ویژه تحقیقات در این زمینه را آغاز کرد.

حسن همتی‌فر با اشاره به جزئیات این خبر، اظهار کرد: در جریان این حادثه، تعدادی از شهروندان نیشابوری فوت شده و تعدادی نیز تحت درمان و رسیدگی‌های پزشکی درمانی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: تعدادی در این پرونده دستگیر شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.