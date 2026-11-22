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حمله خونین اشرار به سه مأمور انتظامی در مشهد
در حمله دو فرد شرور به نیروهای پلیس در مشهد سه مأمور جانفدای امنیت مجروح شدند.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس خراسان رضوی، ساعتی قبل دو فرد شرور با چاقو به سمت نیروهای پلیس مستقر در چهارراه آزادشهر مشهد حمله و سه تن از کارکنان انتظامی را به طور سطحی زخمی کردند.
در این ماجرا با سرعت عمل پلیس دو متهم با گلوله پلیس زمینگیر و دستگیر شدند.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.
متبع: خبرگزاری صدا و سیما
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