طرح‌ریزی ایران برای شکستن محاصره قطعی است اما هیچ رسانه و شخصی از آن اطلاعی ندارد.

به گزارش تابناک، طی روزهای گذشته موج خبری با مضمونبرایخصمانه آمریکایی‌ها به ناگاه به یک جریان بزرگ رسانه‌ای تبدیل شد. امّا ماجرای این موج در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها چه بود؟ و تصویر کلان مقابله ایران با محاصره دریایی آمریکا چیست؟

۱- روز ۲۲ آبان ۱۴۰۵، پایگاه تانکرترکز آمریکا مدعی شد که یک نفتکش ایرانی به سمت خارک در حرکت است؛ برخی رسانه‌ها و پایگاه‌های غربی هم مدعی شدند که ایران از طریق انتقال کشتی به کشتی نفت‌ها (Ship to Ship) محاصره دریایی را دور می‌زند.

پس از آن برخی رسانه‌ها و منابع از پیشنهادی برای اعزام دسته‌جمعی نفتکش‌ها برای به چالش کشیدن محاصره دریایی نوشتند(۲۷ آبان). و یک روز بعد، تانکرترکز و رویترز در خبری از احتمال از سرگیری صادرات نفت ایران گفتند و همین روز گزارش تانکرترکرز هم به نحو گسترده‌ای بازنشر شد.

در روزهای بعد‌، برخی رسانه‌ها حتی درباره عدد نفتکش‌هایی که قرار است به سمت خط محاصره حرکت کند هم سخن گفتند و نامی هم برای این طرح از خود پیشنهاد کردند. برخی از ده‌ها نفتکش خبر دادند و برخی هم گفتند که ۱۴ نفتکش می‌خواهند به سمت تنگه هرمز حرکت کنند.

۲- علیرغم شکل‌گیری این موج در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها، اساساً هیچ یک از مقامات ذی‌صلاح و رسمی در نیروهای مسلح و یا شورای عالی امنیت ملی و حتی دولت از چنین طرحی خبر نداده بودند.

چنین موضوعی توسط این مقامات نه اعلام شده بود، نه تایید شده بود و نه حتی درباره آن سخنی در رد یا تایید گفته شده بود. همه چیز به یک سری پیشنهادهای برخی افراد در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی برمی‌گشت.

اما مخاطبان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با کنار هم قرار دادن مطالبی که بعضاً رابطه مستقیمی با هم نداشتند و فقط در یک یا چند روز متعاقباً منتشر شده بودند، این تصور را داشتند که روز گذشته یا امروز (شنبه و یکشنبه، ۳۰ آبان و ۱ آذر) بناست که طرح اجرا شود.

۳- اینکه ایران محاصره دریایی را به صورت دراز مدت تحمل نخواهد کرد و قطعاً آن را خواهد شکست، یک مسئله حتمی است و بارها توسط مقامات رسمی لشگری و کشوری گفته شده است. اینکه ایران به دنبال طرح‌ریزی اقداماتی برای این موضوع است و حتی تجهیزات و تدارکاتی را نیز در این باره آماده می‌کند، قطعی است.

امّا اینکه قرار بوده است لزوماً طی یکی دو روز اخیر، آنهم طبق برنامه و طرحی که بعضی رسانه‌ها اعلام کردند، اقدامی صورت بگیرد،‌هیچ مبنایی در واقعیت ندارد و صرفاً جنبه تحلیلی و تفسیری یا پیشنهادی داشته است.

تنگه هرمز قطعاً توسط ایران کنترل می‌شود

۴- ایران و آمریکا در برهه فعلی مشخصاً در حال یک نبرد تمام عیار از جنس «جنگ تاب آوری» هستند. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با هزینه‌های بسیار گزاف، حتی به قیمت ده‌ها برابر کردن هزینه‌های بیمه نفتکش‌ها و… و همچنین از طریق تهدید نفتکش‌ها برای پنهان نگاه داشتن هدف قرارگرفتنشان توسط موشکها و پهپادها و مین‌های ایرانی، اینطور وانمود کنند که تنگه هرمز باز است تا بتوانند قیمت انرژی را در بازار جهانی کنترل کنند.

این در حالی است که تنگه قطعاً توسط ایران کنترل می‌شود و نیروهای مسلح کشورمان هر ۲۴ ساعت تعداد زیادی از نفتکش‌ها یا کشتی‌های متخلفی که بدون مجوز قصد عبور دارند را تنبیه عبرت آموز می‌کنند.

ایران نیز همزمان به‌دنبال کاهش هزینه‌های محاصره از طریق احیای ظرفیت‌های دیگر ترانزیت و تجارت است.

و اطلاعات کسب شده و برخی روندها نشان می‌دهد که در حال حاضر هزینه‌ای که ایران بابت دور زدن محاصره می‌کند، از هزینه‌های گزاف آمریکا برای دورزدن انسداد تنگه هرمز پایین‌تر است.

لذا ایران آماده است هم این بازی بزدل را تا حصول نتیجه نهایی و فرسایش خصم جنایتکار ادامه دهد و هم در این اثنا قطعاً راهی برای شکستن محاصره خواهد گشود.

۵- ایران می‌داند که شکستن محاصره یک اقدام تک بعدی نیست؛ ایران در این زمینه هم کفه موفقیت خود در جنگ تاب‌آوری اقتصادی را باید سنگین‌تر کند؛ هم انسجام داخلی را حفظ کند؛ هم تجهیزات مقابله سخت‌تر با شناورهای نظامی دخیل در محاصره دریایی را مهیاتر کند و هم از همه مهمتر، تنبیه متجاوز را از طریق انهدام منافع خودش و متحدانش در منطقه به نحوی پیگیری کند که دشمن به قطعیت برسد که هزینه محاصره قطعاً از هزینه‌ی تسلیم در برابر شرایط ایران بسیار بالاتر است.

ضمن اینکه در این مسیر، نیروهای مقاومت درباره تنگه باب‌المندب نیز از کار نخواهند نشست و هرچه زمان می‌گذرد ابتکارات بیشتری برای تحت فشار قرار دادن تروریست‌های آمریکایی و متحدانش به میدان خواهد آمد.

۶- صرف نظر از رسانه‌ها و چهره‌ها و کاربران انقلابی و دلسوزی که طی روزهای گذشته به موضوع تلاش برای شکستن محاصره پرداختند، برخی نیز در جبهه تسلیم‌طلبان و همچنین جبهه دشمنان رسمی ایران، از زاویه‌های خاصی به موضوع ورود کردند.

تسلیم‌طلبان با این رویکرد به موضوع ورود کردند که اگر چنین طرحی اجرا نشد (طرحی که از ابتدا هم مطرح نبود و وجود خارجی نداشت) اینطور عنوان کنند که پس آخرین تقلا برای شکستن محاصره نیز جوابی نداشت؛ لذا باید شمشیرها و سپرها را فروبگذاریم و دست تمنّا به سمت دشمن دراز کنیم! یعنی همان ایده‌ای که شکست و تحقیرش، روشن‌تر از آفتاب است!

اما جبهه دشمن نیز تلاش داشت با پررنگ کردن وجهی از پرداخت به این موضوع، عدم اجرای طرحی که نه به بار است و نه به دار، را به شکست در نطفه‌برای یک استراتژی نظامی ایران جا بزند.

بنابراین، به عنوان یک نتیجه‌گیری باید تاکید کرد: اصلِ طرح‌ریزی‌های ایران برای شکستن محاصره قطعی است اما هیچ رسانه و شخصی بیرون از دایره تصمیم‌گیران امنیتی و نظامی از این طرح‌ها اطلاعی ندارد.

منبع: تسنیم

