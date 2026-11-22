توضیح مرکز ارتباطات مجلس درباره تعطیلی صحن علنی
مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای، توضیحاتی درباره برگزار نشدن جلسه علنی امروز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ ارائه کرد؛ در این اطلاعیه آمده است تعطیلی صحن علنی مجلس بر اساس ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی انجام شد.
تعطیلی مجلس بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بوده است
در این اطلاعیه تاکید شد: در ادامه، نمایندگان معترض اعلام کردند در صورت برگزاری جلسه علنی بدون برقراری دسترسی رسایی به تبلت، اعتراض خود را در صحن مجلس ادامه خواهند داد. این اعتراضها و تلاشها برای حل موضوع حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت.
مرکز رسانه مجلس در این اطلاعیه یادآور شد: در نهایت، هیأترئیسه مجلس پس از تلاش برای مدیریت شرایط و آرامسازی فضای جلسه، با توجه به تداوم اعتراضها و فراهم نبودن شرایط لازم برای آغاز و اداره جلسه، براساس ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد جلسه علنی و برخط امروز برگزار نشود.
این اطلاعیه خاطرنشان کرد: پیشتر نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵ این موضوع از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود که در پی آن، حمیدرضا حاجیبابایی، رئیس وقت جلسه، اعلام کرد با توجه به وضعیت قضایی و مرخصی رسایی از زندان، موضوع امکان حضور و مشارکت وی در فرآیندهای مجلس از قوه قضائیه استعلام شده است و تاکنون پاسخی از سوی قوه قضائیه به مجلس واصل نشده است.
گفتنی است، ماده ۱۰۴ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به این شرح است: «در صورتی که در مجلس بینظمی و تشنج بوجود آید که مانع ادامه کار مجلس باشد و رئیس نتواند از آن جلوگیری کند، در جای خود قیام مینماید. هرگاه برخاستن رئیس موجب آرامش نشود جلسه را به مدت پانزده دقیقه به عنوان تنفس تعطیل میکند و نمایندگان از جلسه خارج میشوند و پس از انقضای پانزده دقیقه مجدداً جلسه تشکیل میشود. هرگاه بینظمی و تشنج تجدید شود، رئیس جلسه را ختم و آن را به روز دیگری موکول مینماید».
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