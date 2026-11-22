روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند سوپرنفتکش متخلف که بدون رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مسیر‌های غیرمجاز در محدوده تنگه هرمز در حال عبور بودند، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی در شمال جزیره غنم و شرق تنگه هرمز، دچار انفجار شده و متوقف شدند.

به گزارش تابناک، روابط عمومیانقلاب اسلامی اعلام کرد:که بدون رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ازدر محدودهدر حال عبور بودند، بر اثردر شمال جزیره غنم و شرق تنگه هرمز، دچارشده و متوقف شدند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مالکان نفتکش‌ها و شرکت‌های تجاری و کشتیرانی هشدار می‌دهد که تنگه هرمز به‌طور کامل تحت کنترل و نظارت رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار دارد و اعتماد به قاچاقچیانی همچون فرماندهان سنتکام، نتیجه‌ای جز تحمیل خسارت‌های سنگین و ورشکستگی برای صاحبان شناورها و شرکت‌های تجاری نخواهد داشت.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر تأکید می‌کند که مالکان و فرماندهان شناورها باید دستورالعمل‌ها و هشدارهای ابلاغی افسران نیروی دریایی سپاه را جدی گرفته و از تردد در مسیرهای غیرمجاز و هرگونه اقدام مغایر با مقررات اعلام‌شده خودداری کنند.