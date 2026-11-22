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مقایسه دو خیابان تهران با شهرنو و پاتق زنان خیابانی
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علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای خیابان ایرانشهر و سنایی گفت: «...اگر جایی تبدیل شود به شهرنو و پاتق زنان خیابانی؛ اینجا حکومت وظیفه دارد برخورد کند؛ اگر دختر و پسر فقط به کافه میروند اشکالی ندارد...» اظهارات مطهری را بببینید و بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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