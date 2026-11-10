بازداشت مروجان بیعفتی در خیابان ایرانشهر
در پی ورود دادستانی تهران، تعدادی از مظنونان به ترویج بیعفتی در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.
به گزارش تابناک؛ در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر شناسایی و برخورد جریاناتِ سازمانیافته از قبیل بیحجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاریهای اجتماعی میکنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریانها در حال پیگیری است.
در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریانها که بهصورت آشکارا بیحجابی و بیعفتی را ترویج میدادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.
دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بیحجابی و بیعفتی در سطح شهر اقدام میکنند، تاکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هر گونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بیبند و باری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.
منبع: میزان
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نظرات بینندگان
جالبه کفن پوشانی که همه را تهدید میکنند به چشم کسی نمیاد
از همین بگیرو ببندهای شما داستان حجاب ب اینجا رسید اگه کاریش نداشتید هیچ اتفاقی نمیوفتاد
تنها از این بگیر و ببندها حجاب اسیب ندید خیلی از موارد و چیز های دیگر نیز اسیب دیده اند مثل انواع اختلاس ها و به وجود امدن انواع اختلاف های طبقاتی
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