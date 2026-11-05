||13:22
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرهمراه شدن ترامپ در جنگ اسرائیل علیه ایران تاثیر بسیار زیادی در شکست او داشت/ احتمالاً «پیت هگست» استیضاح می شود
1197بازدید
۰

بازداشت یکی از مدیران سابق ملایر به اتهام ارتشاء و اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از بازداشت یکی از مدیران سابق شهرستان ملایر به اتهام ارتشاء و اختلاس خبر داد.

کد خبر: 100000705تاریخ انتشار: 1197 بازدید۰

dce۶fe۰۵۹eca۴۹۴۹abd۷a۹۰۹۸۹۸۱۲cf۰

به گزارش تابناک؛ عباس نجفی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اداری، یکی از مدیران سابق شهرستان ملایر به اتهام ارتشا و اختلاس بازداشت شده و تحقیقات پیرامون این موضوع ادامه دارد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با مظاهر فساد تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت و پشتیبانی قانونی از مدیران پاکدست در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، مبارزه با مظاهر فساد را بدون اغماض، با قاطعیت و در چارچوب مقررات قانونی دنبال می‌کند.

منبع: میزان

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

اختلاسملایرارتشابازداشت مدیران

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.