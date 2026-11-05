دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از بازداشت یکی از مدیران سابق شهرستان ملایر به اتهام ارتشاء و اختلاس خبر داد.

بازداشت یکی از مدیران سابق ملایر به اتهام ارتشاء و اختلاس

به گزارش تابناک؛ عباس نجفی اظهار کرد: در راستای مبارزه با فساد اداری، یکی از مدیران سابق شهرستان ملایر به اتهام ارتشا و اختلاس بازداشت شده و تحقیقات پیرامون این موضوع ادامه دارد.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با مظاهر فساد تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت و پشتیبانی قانونی از مدیران پاکدست در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، مبارزه با مظاهر فساد را بدون اغماض، با قاطعیت و در چارچوب مقررات قانونی دنبال می‌کند.

منبع: میزان