قیمت خودرو در بازار امروز 25 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که همگام با کاهش نرخ ارز، بازار با موجی از کاهش قیمت‌ها روبه‌رو شده و تمامی جهش‌های قیمتی روز گذشته به‌طور کامل خنثی شد.

بازار خودرو در روزهای اخیر بیش از آنکه درگیر یک روند مشخص قیمتی باشد، با تغییر مداوم برچسب‌ها مواجه بوده است. با این حال، این ریزش در حالی رخ می‌دهد که بازار همچنان در وضعیت رکودی به سر می‌برد؛ در چنین شرایطی، حتی کاهش قیمت‌ها نیز لزوماً توان احیای بازار را ندارد.

برای مثال، اگر خودرویی چهار میلیارد تومان قیمت داشته باشد و ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شود، همچنان برای بسیاری از خانوارها خارج از دسترس باقی می‌ماند. از این رو، کاهش قیمت در یک بازار رکودی می‌تواند صرفاً به معنای کاهش ارزش دارایی فروشندگان باشد، بدون آنکه لزوماً مشتری جدیدی ایجاد کند.

فعالان بازار معتقدند، تداوم افت نرخ ارز و تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند به‌تدریج فشار کاهشی بیشتری بر بازار وارد کند؛ به‌ویژه اگر رکود معاملات و نیاز برخی فروشندگان به نقدینگی، زمینه تعدیل قیمت‌های پیشنهادی را فراهم کند. در مقابل، اگر فعالان بازار کاهش فعلی دلار را موقتی ارزیابی کنند، واکنش قیمت خودرو محدود باقی خواهد ماند و مجدد به مسیر صعودی باز خواهد گشت.

قیمت خودروهای داخلی

در بخش محصولات داخلی، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته با کاهش ۹۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان رسید. همچنین، دنا پلاس اتوماتیک نیز امروز ۱۴۰ میلیون تومان ارزان شد و در سطح چهار میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت.

از سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی، در بازار چهار میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد و تارا دنده‌ای امروز با افت ۴۰ میلیون تومان مواجه شد و سه میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

در بازار محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید و ساینا S نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شد و یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.

قیمت خودروهای مونتاژی

هایما S ۷ پرو نسبت به روز گذشته با کاهش ۲۳۰ میلیون تومانی به هفت میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت جک J ۴ صفر نیز امروز با ریزش ۲۱۰ میلیون تومانی در بازار، سه میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند کاهشی بازار، فیدلیتی الیت هفت‌نفره با ریزش ۴۰ میلیون تومانی مواجه شد و هفت میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و تیگو ۸ پرومکس امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و در سطح یازده میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان قرار گرفت.

منبع: تجارت نیوز



