قیمت خودرو در بازار امروز 9 آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت خودرو امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در حالی اعلام شد که با وجود رکود سنگین معاملات و فاصله میان توان مالی خریداران و ارقام موجود، روند افزایشی قیمت‌ها در بازار همچنان ادامه دارد و رکود معاملاتی نیز نتوانسته مانع از گرانی خودروها شود.

در همین حال، انتشار خبری در مورد درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت‌ها از سوی خودروسازان داخلی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو را به یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین موضوعات روز بازار خودرو تبدیل کرده و در صورت قطعی شدن این موضوع، بازار با موج جدیدی از گرانی مواجه خواهد شد.

همچنین در بخش خودروهای مونتاژی، محدودیت‌های تأمین قطعات، موانع واردات و مشکلات تأمین ارز از عوامل تأثیرگذاری هستند که فشار افزایشی را بر این بازار حفظ کرده‌اند.

با توجه به تداوم شرایط فعلی، بازار خودرو همچنان فاقد سیگنال کاهشی است؛ بر همین اساس، چشم‌انداز بازار نشان می‌دهد موج گرانی در آبان‌ماه پابرجا خواهد ماند.

قیمت خودروهای داخلی

در بازار محصولات ایران خودرو، قیمت سورن پلاس دوگانه‌سوز کپسول بزرگ از ابتدای مهرماه تاکنون ۵۹۶ میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین قیمت دنا پلاس ۶ دنده امروز در بازار سه میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان اعلام شد.

از سوی دیگر،قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک طی یک هفته گذشته ۵۷۰ میلیون تومان رشد کرده و چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و قیمت تارا دنده‌ای نیز در یک ماه گذشته ۸۳۵ میلیون تومان افزایش داشته و به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

در میان محصولات سایپا، قیمت کوییک S صفر طی هفت روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شده و در سطح یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قرار گرفته است و ساینا S نیز با رشد ۳۲۶ میلیون تومانی در یک ماه گذشته، در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان معامله می‌شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت هایما S۷ پرو از ابتدای مهرماه تاکنون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و به هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین، قیمت جک J۴ صفر نیز طی یک هفته گذشته ۱۷۰ میلیون تومان رشد داشته و اکنون سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

در ادامه روند افزایشی بازار، قیمت تیگو ۸ پرو مکس طی سه روز گذشته با افزایش ۸۰۰ میلیون تومانی به ۱۲ میلیارد تومان رسیده است و قیمت فیدلیتی پرستیژ هفت‌نفره نیز امروز در بازار هفت میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان اعلام شد.

منبع: تجارت نیوز