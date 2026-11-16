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ادعای ربایش دو سردار سپاه توسط موساد! +زیرنویس

تعداد بازدید: ۱۲۲۵
کد خبر: 4202355 4263 بازدید تاریخ انتشار:
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رسانه‌های رژیم اسرائیل با استناد به تحقیقات نیویورک تایمز مدعی شده‌اند موساد در جریان تلاش برای یافتن رون آراد، خلبان مفقودشده اسرائیلی، دو تن از فرماندهان سپاه پاسداران را ربوده است. بر اساس این گزارش ادعایی سردار علیرضا عسگری معاون پیشین وزیر دفاع ایران که سال ۲۰۰۶ در استانبول ناپدید شد، پس از هفته‌ها بازجویی به قتل رسیده و پیکر او به دریای سیاه انداخته شده است. به ادعای این گزارش، سردار عبدالله صابری از فرماندهان سپاه قدس نیز در دمشق ربوده و پس از بازجویی در آفریقای جنوبی رها شده است. نکته قابل‌توجه اینکه تحقیقات جدید نشان می‌دهد اسرائیل برای دهه‌ها بر اساس تصوری نادرست، ایران را مسئول ناپدید شدن رون آراد می‌دانست. جزئیات این گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
موسادعلیرضا عسگریسپاه قدسرون آرادنبض خبرجنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیلعبدالله صابری

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