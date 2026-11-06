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ادعای عجیب شبکه اسرائیلی درباره حمله نتانیاهو به ایران!
نتانیاهو و رئیس موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات اسرائیل، عملیاتی را در داخل خاک ایران اجرا کنند.
کانال ۱۲ اسرائیل در ادعایی عجیب اعلام کرد: نتانیاهو و رئیس موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات اسرائیل، عملیاتی را در داخل خاک ایران اجرا کنند.
این شبکه افزود: اشتباه یکی از عوامل امنیتی اسرائیل باعث شد آمریکا از این عملیات مطلع شود و واشنگتن بهسرعت برای متوقف کردن این طرح وارد عمل شد. منبع: انتخاب
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