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ادعای عجیب شبکه اسرائیلی درباره حمله نتانیاهو به ایران!

نتانیاهو و رئیس موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات اسرائیل، عملیاتی را در داخل خاک ایران اجرا کنند.

کد خبر: 4200223تاریخ انتشار: 6930 بازدید۰

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کانال ۱۲ اسرائیل در ادعایی عجیب اعلام کرد: نتانیاهو و رئیس موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات اسرائیل، عملیاتی را در داخل خاک ایران اجرا کنند.

 این شبکه افزود: اشتباه یکی از عوامل امنیتی اسرائیل باعث شد آمریکا از این عملیات مطلع شود و واشنگتن به‌سرعت برای متوقف کردن این طرح وارد عمل شد. منبع: انتخاب

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برچسب ها

حمله به ایراننتانیاهوانتخابات اسرائیلکانال اسرائیلی

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