احزاب عربی علیه نتانیاهو متحد شدند

عضو لیست مشترک احزاب عربی در انتخابات رژیم صهیونیستی: آماده مذاکره با اردوگاه تغییر علیه نتانیاهو هستیم و باید بر سر تغییر رئیس پارلمان اسرائیل توافق کنیم.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۹۵
| |
1176 بازدید
|
۰
احزاب عربی علیه نتانیاهو متحد شدند

به گزارش تابناک؛ المیادین گزارش داد: فاتن غطاس عضو لیست مشترک احزاب عربی در انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که در حال حاضر درگیری سیاسی در این رژیم بر سر کنار زدن نژادپرستی و کابینه فاشیستی نتانیاهو است. رژیم امروزه بر سر دو راهی قرار دارد و پیشتر نیز لیست مشترک احزاب عربی در کنار زدن نتانیاهو نقش داشته و همچنان آماده است هر اقدامی را برای خلاص شدن از دست کابینه وی انجام دهد.

غطاس اضافه کرد: ما آماده مذاکره با اردوگاه تغییر به عنوان جریان معارض علیه نتانیاهو هستیم و ابتدا باید بر سر تغییر رئیس پارلمان اسرائیل توافق کنیم.

وی گفت: انتخاب رئیس جدید پارلمان نخستین آزمون پیش روی گروه های سیاسی خواهد بود. ما نسبت به این مسئله نگرانی داریم که نتانیاهو برای کشاندن گروه های سیاسی به سمت خود یک جنگ جدید به راه بیاندازد. خروج از بحران سیاسی در اسرائیل با حل مسائل سیاست خارجه از جمله جنگ های شکست خورده در تمام جبهه ها مرتبط است.

احزاب عربی در چارچوب لیست مشترک و لیست یکپارچه ۱۹ کرسی را از آن خود کرده اند.
منبع: مهر

ما را دنبال کنید

به اشتراک گذاری این مطلب!
برچسب ها
احزاب عربیانتخابات رژیم صهیونیستیانتخابات اسرائیلنتانیاهوتغییر رژیم
مطالب مرتبط
حنظله مغز پشت پرده پروژه‌های عربی نتانیاهو را هک کرد
نتانیاهو به دنبال مشروعیت‌زدایی نتایج انتخابات است
هشدار شدید رقیب نتانیاهو درباره انتخابات
کدام یک برای ایران بهتر است؛ نتانیاهو یا آیزنکوت؟

نظر شما

نظرهای حاوی توهین، افترا یا نوشته‌شده با حروف لاتین (فینگلیش) منتشر نمی‌شوند.

برچسب منتخب
ویدیوایرانجنگ ایران و آمریکاآمریکامسعود پزشکیانترامپتنگه هرمزعربستان
نظرسنجیآرشیو
نظرسنجی
آخرین اخبار
پربازدیدترین عناوین