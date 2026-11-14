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اشتباه عجیب در دعوت از بازیکن تیم امید

اشتباه عجیب در دعوت از بازیکن تیم امید، اردوی شاگردان یحیی گل‌محمدی را تحت تأثیر قرار داد. بهرام گودرزی که در فهرست دعوت‌شدگان حضور داشت، پس از مشخص شدن مشکل سنی، اردو را ترک کرد.

کد خبر: 4201741تاریخ انتشار: 705 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال امید ایران از چند روز پیش اولین اردوی خود را زیر نظر یحیی گل‌محمدی آغاز کرده است. در این لیست بهرام گودرزی مدافع چپ تیم فوتبال آلومینیوم اراک به‌عنوان یکی از بازیکنان مدنظر گل‌محمدی به اردوی تیم امید دعوت شد و در تمرینات نیز حضور داشت؛ اما به یک‌باره مسئولان و مربیان تیم فوتبال امید متوجه شدند گودرزی به لحاظ سنی نمی‌تواند در مسابقات انتخابی المپیک حضور داشته باشد.

پس از مشخص شدن این موضوع این مدافع شب گذشته (جمعه) اردوی تیم فوتبال امید را ترک کرد.

امید ساعت ۱۳:۳۰ امروز (شنبه) راهی اصفهان خواهد شد تا فردا در دیداری تدارکاتی به مصاف سپاهان برود.

منبع: تسنیم


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تیم امیدمدافع چپیحیی گل محمدیبهرام گودرزی

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نظرات بینندگان

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ناشناسکشور اتصال: IR

هر دم از این باغ بری میرسد
نغزتر از نغزتری میرسد

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