دعوت دو هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی نوجوانان

گروه استان‌ها - محمدسارو و محمدمصعب فاتحی، دو هندبالیست مستعد استان کردستان، به مرحله نخست اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران دعوت شدند تا شانس خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا محک بزنند.

به گزارش تابناک در استان کردستان، فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران با انتشار بخشنامه‌ای، اسامی نخستین گروه از بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان کشور را اعلام کرد که در میان نفرات معرفی‌شده، نام دو ورزشکار کردستانی نیز به چشم می‌خورد.

بر اساس این فهرست، محمد سارو و محمد مصعب فاتحی، دو هندبالیست شایسته استان کردستان، با نظر کادر فنی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان دعوت شده‌اند.

این اردو از ۲۲ تا ۲۵ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان نوشهر در استان مازندران برگزار می‌شود و بازیکنان حاضر در آن، تمرینات تدارکاتی و برنامه‌های انتخابی خود را برای آماده‌سازی و حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا دنبال خواهند کرد.

در مرحله نخست این اردو، ۲۷ بازیکن به همراه ۶ نفر از اعضای کادر فنی حضور دارند تا روند ارزیابی و انتخاب نفرات نهایی تیم ملی پیگیری شود.

دعوت دو ورزشکار کردستانی به اردوی تیم ملی، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های هندبال استان در سطح ملی است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور نمایندگان کردستان در ترکیب نهایی تیم ملی نوجوانان باشد.