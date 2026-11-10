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آخرین خبرصداوسیمای کردستان برای معرفی مفاخر ورزشی استان مستندسازی می‌کند
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ورزش کردستان در انتظار پوشش رسانه‌ای منسجم‌تر

گروه استان‌ها - مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان، خواستار تشکیل کارگروه مشترک رسانه‌ای، تقویت پوشش رویدادهای ورزشی و افزایش توجه رسانه ملی به مسائل و ظرفیت‌های حوزه جوانان شد.

کد خبر: 4200914تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز استان، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دوجانبه و استفاده هدفمند از ظرفیت رسانه ملی برای معرفی توانمندی‌های ورزشی و اجتماعی استان تأکید کرد.

خاکی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ورزش کردستان اظهار داشت: استان از قهرمانان ملی و بین‌المللی، مربیان و داوران توانمند و رویدادهای مهم ورزشی برخوردار است که انعکاس مناسب فعالیت‌های آنان می‌تواند در افزایش نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و تقویت جایگاه ورزش استان مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه تعاملات موجود میان دو مجموعه باید در قالب سازوکاری منسجم و مستمر دنبال شود، پیشنهاد کرد درخواست هیأت‌های ورزشی برای پوشش مسابقات از طریق اداره‌کل ورزش و جوانان ساماندهی و با همکاری کارشناسان صداوسیما، رویدادهای دارای اولویت رسانه‌ای مشخص شود.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین خواستار تقویت برنامه‌های تخصصی ورزشی، افزایش زمان پخش و معرفی هدفمند قهرمانان، مربیان، داوران و استعدادهای ورزشی شد و بر ضرورت انتخاب کارشناسی‌شده مهمانان این برنامه‌ها با هماهنگی هیأت‌های ورزشی تأکید کرد.

خاکی با اشاره به ظرفیت مدیریتی و تخصصی رؤسای هیأت‌های ورزشی استان افزود: بسیاری از این افراد در سطح ملی و فدراسیون‌ها دارای جایگاه و تجربه هستند و بهره‌گیری از دانش و تجربیات آنان می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های ورزشی رسانه ملی کمک کند.

وی در بخش دیگری از این دیدار، توجه متوازن به حوزه جوانان را ضروری دانست و گفت: موضوعاتی همچون اشتغال، ازدواج، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، اوقات فراغت، مشارکت اجتماعی و توانمندسازی جوانان باید در قالب برنامه‌های تخصصی و جذاب رسانه‌ای بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار و جوان استان، خواستار همکاری صداوسیمای مرکز کردستان در اطلاع‌رسانی، تولید گزارش‌های مستند و معرفی شهدای ورزشکار برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد شد.

خاکی در پایان با قدردانی از همکاری صداوسیمای مرکز استان در پوشش رویدادهای ورزشی، به‌ویژه همایش‌های پیاده‌روی و ورزش همگانی، بر آمادگی اداره‌کل ورزش و جوانان برای گسترش همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

وی تشکیل کارگروه مشترک رسانه‌ای، تدوین تقویم پوشش رویدادهای ورزشی و برگزاری نشست‌های تخصصی با هیأت‌های ورزشی را از جمله راهکارهای توسعه تعامل میان دو مجموعه عنوان کرد.

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