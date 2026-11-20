گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدهای احتمالی گفت: دشمنان به‌دنبال ایجاد ناامنی و تنش در کردستان هستند، اما هوشیاری نیروهای مسلح، انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، سد محکمی در برابر توطئه‌های آنان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی» صبح امروز در نشست فرماندهان سپاه و بسیج با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به اهمیت حفظ امنیت پایدار اظهار کرد: کردستان در طول سال‌های گذشته همواره با توطئه‌ها و تحرکات جریان‌های معاند مواجه بوده، اما مردم و نیروهای مسئول با هوشیاری و همدلی اجازه نداده‌اند اهداف دشمنان محقق شود.

آمادگی کامل برای مقابله با سناریوهای دشمن

وی با اشاره به تحرکات گروه‌های تروریستی و تلاش برخی جریان‌های معاند برای ایجاد ناآرامی در استان افزود: دشمنان همواره تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف، امنیت و آرامش کردستان را هدف قرار دهند، اما نیروهای مسلح از آمادگی عملیاتی لازم برای مقابله با هرگونه سناریوی احتمالی برخوردارند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با یادآوری تجربه‌های تلخ اقدامات گروه‌های تروریستی در دهه‌های گذشته تصریح کرد: نیروهای مسلح با هوشیاری و آمادگی کامل، اجازه نخواهند داد امنیت مردم استان با تهدید مواجه شود.

مشکلات معیشتی نباید دستاویز ناامنی شود

سردار رضایی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی و مطالبات مردم باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، اما نباید اجازه داد دشمنان با سوءاستفاده از این مسائل، زمینه نفوذ جریان‌های معاند و ایجاد ناآرامی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی گفت: امروز هماهنگی و هم‌افزایی میان دولت، سپاه و مجموعه نیروهای مسلح در کردستان از ظرفیت‌های مهم برای حفظ امنیت پایدار استان است و این وحدت، قدرت مقابله با تهدیدها را افزایش می‌دهد.

۴۷ سال ایستادگی در برابر توطئه‌ها

فرمانده سپاه کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته با تکیه بر فرهنگ بسیجی، ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، از دشوارترین مقاطع تاریخی عبور کرده‌اند و در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده‌اند.

وی افزود: فرهنگ بسیج یکی از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است که در عرصه‌های مختلف دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی نقش‌آفرینی کرده و همچنان ظرفیت بزرگی برای پیشرفت کشور به شمار می‌رود.

اجرای ۱۱۴۵ برنامه در هفته بسیج کردستان

سردار رضایی با تشریح برنامه‌های هفته بسیج از ۲۹ آبان تا پنجم آذرماه با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید» گفت: در سطح استان یک‌هزار و ۱۴۵ برنامه پیش‌بینی شده که ۷۱ برنامه از آن‌ها در شمار برنامه‌های شاخص استانی و شهرستانی قرار دارد.

وی جهاد تبیین، امیدآفرینی، خدمت بی‌منت، گره‌گشایی از مشکلات مردم، تقویت اتحاد ملی و مشارکت جوانان و نوجوانان را از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌ها عنوان کرد.

کنگره شهدای کردستان همچنان در مسیر جریان‌سازی

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان در اجرای برنامه‌های فرهنگی و محرومیت‌زدایی، بر تداوم جریان‌سازی فرهنگی کنگره شهدای استان تأکید کرد و از تلاش خادمان شهدا و دست‌اندرکاران این حرکت فرهنگی قدردانی کرد.

وی همراهی مردم، همدلی دستگاه‌های اجرایی و آمادگی نیروهای مسلح را سه مؤلفه مهم در حفظ امنیت و آرامش کردستان دانست.