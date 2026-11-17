جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس استان کردستان خبر داد؛
۱۱۴۵ برنامه در هفته بسیج در کردستان برگزار میشود
گروه استانها - جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان از اجرای یکهزار و ۱۴۵ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامهها با محوریت مردم، خدمترسانی، محرومیتزدایی، جهاد تبیین و امیدآفرینی در سراسر استان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به فرارسیدن این مناسبت اظهار کرد: هفته بسیج فرصتی برای تبیین فرهنگ و تفکر بسیجی، ارائه گزارش عملکرد این مجموعه و معرفی خدمات و فعالیتهای بسیجیان در طول سال است.
وی با اشاره به تأسیس بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ افزود: بسیج بهعنوان شجره طیبهای که منشأ خدمات و برکات فراوان برای ایران اسلامی و مستضعفان جهان بوده، امروز نیز مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار دارد.
عسکری شعار محوری هفته بسیج امسال را «بسیج، جانفدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: برنامههای این هفته از جمعه ۲۹ آبان آغاز و تا پنجشنبه پنجم آذر ادامه خواهد داشت.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان با تشریح روزشمار هفته بسیج بیان کرد: جمعه ۲۹ آبان با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی»، شنبه ۳۰ آبان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت»، یکشنبه اول آذر «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی»، دوشنبه دوم آذر «بسیج، اعتماد، همبستگی و محله قوی»، سهشنبه سوم آذر «بسیج، نخبگان به توان مردم»، چهارشنبه چهارم آذر «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» و پنجشنبه پنجم آذر «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» نامگذاری شده است.
وی با اشاره به تشکیل ستادهای هفته بسیج در سطح سپاه استان، نواحی مقاومت، حوزهها و پایگاههای بسیج تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، یکهزار و ۱۴۵ ریزبرنامه در سطح استان برگزار میشود که از این تعداد، ۷۱ برنامه شاخص در شهرستانها و مرکز استان پیشبینی شده است.
عسکری مردمی بودن را از مهمترین ویژگیهای برنامههای امسال دانست و افزود: تعامل و همکاری با دستگاهها، نهادها و سازمانهای مختلف، امیدآفرینی، جهاد تبیین، روشنگری و تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» از رویکردهای اصلی این برنامههاست.
وی با اشاره به استمرار تجمعات شبانه در استان گفت: بسیجیان همچون ۲۶۰ شب گذشته، در تجمعات شبانه حضور فعال خواهند داشت و توجه ویژهای به تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی در این برنامهها خواهد شد.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان همچنین از برگزاری اجلاسیهها و برنامههای مرتبط با کنگره شهدای استان خبر داد و گفت: نشستهای تبیینی با حضور علما، روحانیون، استادان دانشگاه، فرهنگیان و نخبگان، افتتاح طرحهای محرومیتزدایی، اردوهای جهادی، میزهای خدمت، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار شهدا از دیگر برنامههای هفته بسیج خواهد بود.
وی برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و علمی در پایگاهها و واحدهای مقاومت بسیج را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد و افزود: امسال تجمع بزرگ اقتدار بسیجیان در پنجم آذرماه، بهجای برگزاری در ساعات روز، در قالب تجمعات شبانه و در مراکز شهرستانهای استان برگزار میشود.
عسکری در ادامه با اشاره به ظرفیت بسیج در کردستان اظهار کرد: بیش از ۵۲۰ هزار نفر از جمعیت استان عضو شبکه بسیج هستند که حدود ۳۷ درصد جامعه هدف را شامل میشود و این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.
وی همچنین با اشاره به حمله به درمانگاهی که خدمات دندانپزشکی به مردم، بهویژه اقشار محروم ارائه میکرد، گفت: در این مرکز هیچگونه فعالیت نظامی انجام نمیشد و خدمات آن صرفاً در حوزه بهداشت و سلامت بود، اما همین مرکز خدماتی نیز مورد حمله قرار گرفت.
جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه، خواستار پوشش گسترده برنامههای هفته بسیج شد و تأکید کرد: انتظار داریم رسانهها با انعکاس فعالیتهای بسیجیان، بهویژه در حوزه امیدآفرینی و ایجاد نشاط و امید به آینده در میان نسل نوجوان و جوان، نقش مؤثری ایفا کنند.
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