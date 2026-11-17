گروه استان‌ها - جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان از اجرای یک‌هزار و ۱۴۵ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت مردم، خدمت‌رسانی، محرومیت‌زدایی، جهاد تبیین و امیدآفرینی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «حسن عسکری»، جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با اشاره به فرارسیدن این مناسبت اظهار کرد: هفته بسیج فرصتی برای تبیین فرهنگ و تفکر بسیجی، ارائه گزارش عملکرد این مجموعه و معرفی خدمات و فعالیت‌های بسیجیان در طول سال است.

وی با اشاره به تأسیس بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در پنجم آذرماه سال ۱۳۵۸ افزود: بسیج به‌عنوان شجره طیبه‌ای که منشأ خدمات و برکات فراوان برای ایران اسلامی و مستضعفان جهان بوده، امروز نیز مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار دارد.

عسکری شعار محوری هفته بسیج امسال را «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» اعلام کرد و گفت: برنامه‌های این هفته از جمعه ۲۹ آبان آغاز و تا پنجشنبه پنجم آذر ادامه خواهد داشت.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تشریح روزشمار هفته بسیج بیان کرد: جمعه ۲۹ آبان با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی»، شنبه ۳۰ آبان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت»، یکشنبه اول آذر «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی»، دوشنبه دوم آذر «بسیج، اعتماد، همبستگی و محله قوی»، سه‌شنبه سوم آذر «بسیج، نخبگان به توان مردم»، چهارشنبه چهارم آذر «بسیج، بر عهد امام شهید، پای کار فرمانده» و پنجشنبه پنجم آذر «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» نام‌گذاری شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستادهای هفته بسیج در سطح سپاه استان، نواحی مقاومت، حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۱۴۵ ریزبرنامه در سطح استان برگزار می‌شود که از این تعداد، ۷۱ برنامه شاخص در شهرستان‌ها و مرکز استان پیش‌بینی شده است.

عسکری مردمی بودن را از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های امسال دانست و افزود: تعامل و همکاری با دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف، امیدآفرینی، جهاد تبیین، روشنگری و تحقق شعار «هر ایرانی یک بسیجی» از رویکردهای اصلی این برنامه‌هاست.

وی با اشاره به استمرار تجمعات شبانه در استان گفت: بسیجیان همچون ۲۶۰ شب گذشته، در تجمعات شبانه حضور فعال خواهند داشت و توجه ویژه‌ای به تقویت اتحاد و همبستگی اجتماعی در این برنامه‌ها خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین از برگزاری اجلاسیه‌ها و برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدای استان خبر داد و گفت: نشست‌های تبیینی با حضور علما، روحانیون، استادان دانشگاه، فرهنگیان و نخبگان، افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی، اردوهای جهادی، میزهای خدمت، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و عطرافشانی مزار شهدا از دیگر برنامه‌های هفته بسیج خواهد بود.

وی برگزاری مسابقات ورزشی، فرهنگی و علمی در پایگاه‌ها و واحدهای مقاومت بسیج را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: امسال تجمع بزرگ اقتدار بسیجیان در پنجم آذرماه، به‌جای برگزاری در ساعات روز، در قالب تجمعات شبانه و در مراکز شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

عسکری در ادامه با اشاره به ظرفیت بسیج در کردستان اظهار کرد: بیش از ۵۲۰ هزار نفر از جمعیت استان عضو شبکه بسیج هستند که حدود ۳۷ درصد جامعه هدف را شامل می‌شود و این میزان از میانگین کشوری بالاتر است.

وی همچنین با اشاره به حمله به درمانگاهی که خدمات دندانپزشکی به مردم، به‌ویژه اقشار محروم ارائه می‌کرد، گفت: در این مرکز هیچ‌گونه فعالیت نظامی انجام نمی‌شد و خدمات آن صرفاً در حوزه بهداشت و سلامت بود، اما همین مرکز خدماتی نیز مورد حمله قرار گرفت.

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و اصحاب رسانه، خواستار پوشش گسترده برنامه‌های هفته بسیج شد و تأکید کرد: انتظار داریم رسانه‌ها با انعکاس فعالیت‌های بسیجیان، به‌ویژه در حوزه امیدآفرینی و ایجاد نشاط و امید به آینده در میان نسل نوجوان و جوان، نقش مؤثری ایفا کنند.