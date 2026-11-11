گروه استان‌ها - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب خبر داد و گفت: کتابخانه‌های روستاهای آرندان سنندج و خامسان کامیاران تا پایان این هفته بازگشایی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «معصومه خوانسار»، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، در گفت‌وگو با تابناک کردستان، ضمن تبریک سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، اظهار کرد: هفته کتاب امسال با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» آغاز می‌شود؛ شعاری عمیق و تأمل‌برانگیز که جامعه را به گفت‌وگوی آگاهانه، اندیشمندانه و عمیق از مسیر کتاب دعوت می‌کند.





وی با اشاره به نام‌گذاری این هفته به مناسبت بزرگداشت علامه محمدحسین طباطبایی افزود: این مناسبت فرصت ارزشمندی برای معرفی بیشتر شخصیت علمی و جایگاه این عالم برجسته و همچنین تبیین اهمیت کتاب و کتابخوانی در جامعه است.

خوانسار با تشریح ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استان کردستان بیان کرد: در حال حاضر ۵۶ باب کتابخانه تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی در استان فعالیت دارند که مجموع منابع آن‌ها به حدود یک میلیون جلد کتاب می‌رسد و زیربنای کتابخانه‌های عمومی استان نیز حدود ۲۵ هزار مترمربع است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان با اشاره به توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف استان گفت: در یک سال اخیر نخستین کتابخانه سیار استان در شهرستان سقز افتتاح شده و دومین واحد سیار نیز با هدف گسترش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای، در شهرستان مریوان راه‌اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: بازگشایی کتابخانه بیجار پس از اجرای عملیات بازطراحی و صرف حدود هفت میلیارد تومان اعتبار از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است. همچنین در هفته کتاب، کتابخانه روستای آرندان در شهرستان سنندج و کتابخانه روستای خامسان در شهرستان کامیاران بازگشایی خواهند شد و فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

خوانسار با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی استان تدارک دیده شده است که با هدف تقویت فرهنگ مطالعه، افزایش مشارکت اجتماعی و ترغیب اقشار مختلف جامعه به کتابخوانی اجرا می‌شوند.

وی همچنین از ظرفیت پلتفرم‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یاد کرد و گفت: سامانه «همخوان» از جمله بسترهای ارزشمند برای دسترسی علاقه‌مندان به منابع مطالعاتی، سیرهای مطالعاتی و کتاب‌های پرمخاطب است و از هم‌استانی‌ها دعوت می‌کنیم با مراجعه به این سامانه از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پویش‌های راه‌اندازی‌شده در بستر «هداش» اشاره کرد و افزود: سه پویش ویژه استان کردستان شامل اهدای کتاب‌های کردی و منابع بومی، اهدای اسباب‌بازی برای تجهیز بخش‌های کودک کتابخانه‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز کتابخانه‌های روستایی راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه از زمان آغاز این پویش‌ها، مشارکت‌های قابل توجهی در زمینه تأمین تجهیزات کتابخانه‌ای و جمع‌آوری منابع کردی صورت گرفته که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گسترش عدالت فرهنگی در مناطق مختلف استان داشته باشد.

خوانسار در پایان تأکید کرد: توسعه کتابخانه‌های عمومی تنها به افزایش تعداد کتابخانه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به منابع مطالعاتی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فرصت برابر برای بهره‌مندی از کتاب و کتابخوانی در شهرها و روستاها از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است.