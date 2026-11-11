گروه استان‌ها - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با تشریح وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان اعلام کرد: ۱۰ شهر و ۱۲ روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت فاقد کتابخانه هستند؛ کمبود اعتبار و فرسودگی ساختمان‌ها نیز از چالش‌های جدی این حوزه است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «معصومه خوانسار»، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کردستان، در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت سی‌وچهارمین هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶ کتابخانه نهادی و ۲۵ کتابخانه مشارکتی در کردستان فعالیت دارند و مجموع منابع کتابخانه‌ای استان به حدود یک میلیون جلد رسیده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار نفر از خدمات کتابخانه‌های عمومی استان استفاده می‌کنند، افزود: زیربنای کتابخانه‌های عمومی کردستان ۲۶ هزار و ۵۵۶ مترمربع است و ۱۵۱ نفر نیروی انسانی در این مجموعه فعالیت دارند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را نبود کتابخانه در برخی شهرها و روستاهای استان دانست و گفت: در حال حاضر ۱۰ شهر کردستان فاقد کتابخانه عمومی هستند و ۱۲ روستای بالای ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت نیز از داشتن کتابخانه محروم‌اند؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را نشان می‌دهد.

جذب ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز کتابخانه‌ها

خوانسار با تشریح عملکرد عمرانی و تجهیزاتی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال حدود ۱۹ میلیارد تومان اعتبار از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و با حمایت فرمانداران و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جذب شد.

وی افزود: با استفاده از اعتبارات جذب‌شده، ۲۴ باب کتابخانه عمومی استان به‌روزرسانی و تجهیز شدند و کتابخانه شهید نجات‌اللهی بیجار نیز با هزینه‌ای حدود هفت میلیارد تومان بازطراحی و بازگشایی شد.

وی از بازگشایی نخستین کتابخانه سیار استان خبر داد و گفت: با وجود بازگشایی این واحد، به دلیل تکمیل نشدن فرایند جذب نیروی انسانی، فعالیت عملیاتی آن هنوز آغاز نشده است. همچنین یک دستگاه کتابخانه سیار دیگر برای شهرستان مریوان در نظر گرفته شده که پس از هفته کتاب راه‌اندازی خواهد شد.

اجرای بیش از ۸ هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های کردستان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از هشت هزار برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار شده که شامل نشست‌های کتاب‌خوان، جلسات مطالعاتی، مسابقات کتابخوانی، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های کتاب، جلسات نقد و رونمایی و برنامه‌های ویژه کودکان بوده است.

خوانسار ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی استان در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز حضور فعالی داشته‌اند و از جمله این اقدامات می‌توان به برپایی غرفه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، حضور در تجمعات شبانه، برپایی موکب اربعین در مرز باشماق و اجرای پویش‌های فرهنگی اشاره کرد.

وی همچنین از کسب دو عنوان برگزیده جایزه ملی همخوان توسط کتابداران کردستان خبر داد و حمایت خیران و بنیاد قلم‌چی در تأمین منابع و تجهیزات کتابخانه‌ای را از دیگر اقدامات مؤثر در این حوزه برشمرد.

آرندان در آستانه بازگشایی کتابخانه؛ پروژه نیمه‌تمام همچنان بلاتکلیف

خوانسار با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب گفت: کتابخانه روستای آرندان که ساختمان آن بیش از ۲۰ سال قدمت دارد، بازطراحی و به تجهیزات جدید مجهز شده و در هفته کتاب بازگشایی خواهد شد.

وی در ادامه، فرسودگی ساختمان برخی کتابخانه‌ها و کمبود اعتبارات را از مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: یک پروژه کتابخانه‌ای نیمه‌تمام در منطقه قروه‌نشین نیز به دلیل نبود اعتبار، با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد متوقف مانده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و خیران برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی استان خاطرنشان کرد: تحقق دسترسی عادلانه مردم به کتاب و منابع اطلاعاتی، نیازمند تأمین اعتبار و توجه ویژه به مناطق فاقد کتابخانه، به‌خصوص روستاهای پرجمعیت است.