گروه استان‌ها - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از اجرای برنامه‌های متنوع سی‌وچهارمین هفته کتاب با محوریت کودکان، نوجوانان و مدارس خبر داد و گفت: ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی باید از دوران کودکی آغاز شود و به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علی‌اصغر دریایی» ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشاره به برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: برنامه‌های امسال در استان با تمرکز بر کودکان، نوجوانان و مدارس طراحی شده است، چراکه باور داریم فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی باید از دوران کودکی و محیط مدرسه در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: در همین راستا، زنگ کتاب‌خوانی در مدارس منتخب استان نواخته می‌شود و از دانش‌آموزان فعال در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی تجلیل خواهد شد. همچنین تبلیغات محیطی و مجازی، انتشار پوستر و تیزر، برگزاری جشن کتاب و آیین تجلیل از ناشران، کتاب‌فروشان، نویسندگان و فعالان این حوزه، رونمایی از آثار جدید و برپایی نمایشگاه‌های فروش کتاب از دیگر برنامه‌های این هفته است که با همکاری اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اجرا می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، پویش جمع‌آوری کتاب را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و گفت: کتاب‌های جمع‌آوری‌شده به کتابخانه‌ها، مدارس و فعالان فرهنگی مناطق محروم استان اهدا می‌شود تا زمینه دسترسی بیشتر اقشار کم‌برخوردار به منابع مطالعاتی فراهم شود.

دریایی با اشاره به اهمیت توجه به مناطق محروم استان ادامه داد: کردستان دارای یکی از بزرگ‌ترین مناطق کم‌برخوردار کشور است و تلاش می‌کنیم با اجرای این پویش، کتاب‌های جمع‌آوری‌شده در اختیار مخاطبان این مناطق قرار گیرد.

وی همچنین بازدید از کتاب‌فروشی‌های استان با همراهی مسئولان دستگاه‌های اجرایی را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب دانست و افزود: این بازدیدها فرصتی برای شنیدن مسائل، مشکلات و دغدغه‌های فعالان حوزه نشر و کتاب‌فروشی است.

دریایی در ادامه با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در شهریورماه امسال اظهار کرد: در این نمایشگاه نزدیک به ۲۰ هزار جلد کتاب داخلی و هفت هزار جلد کتاب خارجی به فروش رسید؛ این در حالی بود که مدارس و دانشگاه‌های استان در تعطیلات تابستانی قرار داشتند.

وی استقبال مردم از این نمایشگاه را نشانه جایگاه کتاب در سبد خانوارهای کردستانی دانست و از حمایت خانه کتاب و ادبیات ایران در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به شعار امسال هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم» تأکید کرد: این شعار باید در عمل محقق شود. در شرایطی که فضای مجازی بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی ایجاد کرده است، کتاب می‌تواند به عبور از این شرایط کمک کند و این مهم از مسیر گفت‌وگو با کتاب امکان‌پذیر است.

دریایی خاطرنشان کرد: هفته کتاب برای خادمان فرهنگی استان صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت جریان کتاب‌خوانی در جامعه است و برنامه‌های کتاب‌محور کردستان در طول سال نیز بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است، سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.