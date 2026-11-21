گروه استان‌ها - مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاه‌های استان کردستان با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از چهار شهرستان برگزار شد و در پایان، تیم سنندج عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، رقابت‌های ددلیفت قهرمانی بانوان باشگاه‌های استان کردستان با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری، روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی سنندج و در مجموعه ورزشی آزادی این شهر برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از شهرستان‌های سنندج، سقز، بانه و کامیاران و با قضاوت داوران رسمی فدراسیون از استان زنجان برگزار شد.

ویسی، نایب‌رئیس بانوان هیأت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان سنندج، با تبریک به ورزشکاران برگزیده، سطح فنی رقابت‌ها را مطلوب ارزیابی کرد.

در پایان این مسابقات و پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران از سوی داوران و کمیته فنی، تیم‌های سنندج، سقز و بانه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین مدال و احکام قهرمانی نفرات برتر با حضور جهانبین، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سنندج، حسن اصلانی، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان و بهروز عباسی، رئیس هیأت شهرستان سنندج اهدا شد.

این رقابت‌ها علاوه بر معرفی تیم‌های برتر استان، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر ددلیفت کردستان و انتخاب ورزشکاران مستعد برای حضور در مسابقات کشوری فراهم کرد.