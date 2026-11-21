سنندج قهرمان مسابقات ددلیفت بانوان باشگاههای کردستان شد
گروه استانها - مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای استان کردستان با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از چهار شهرستان برگزار شد و در پایان، تیم سنندج عنوان قهرمانی را به دست آورد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، رقابتهای ددلیفت قهرمانی بانوان باشگاههای استان کردستان با هدف شناسایی و انتخاب نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری، روزهای ۲۸ و ۲۹ آبانماه به میزبانی سنندج و در مجموعه ورزشی آزادی این شهر برگزار شد.
این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۵۰ ورزشکار از شهرستانهای سنندج، سقز، بانه و کامیاران و با قضاوت داوران رسمی فدراسیون از استان زنجان برگزار شد.
ویسی، نایبرئیس بانوان هیأت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان سنندج، با تبریک به ورزشکاران برگزیده، سطح فنی رقابتها را مطلوب ارزیابی کرد.
در پایان این مسابقات و پس از ارزیابی عملکرد ورزشکاران از سوی داوران و کمیته فنی، تیمهای سنندج، سقز و بانه به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
همچنین مدال و احکام قهرمانی نفرات برتر با حضور جهانبین، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان سنندج، حسن اصلانی، رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان کردستان و بهروز عباسی، رئیس هیأت شهرستان سنندج اهدا شد.
این رقابتها علاوه بر معرفی تیمهای برتر استان، فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر ددلیفت کردستان و انتخاب ورزشکاران مستعد برای حضور در مسابقات کشوری فراهم کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.