گروه استان‌ها - هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور در حالی پیگیری شد که دو نماینده کردستان در گروه‌های سوم و چهارم برابر حریفان خود به نتیجه تساوی رضایت دادند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتسال بزرگسالان باشگاه‌های کشور با توقف دو نماینده استان کردستان همراه بود.

در گروه سوم این رقابت‌ها، تیم وارو انرژی کردستان در دیداری خانگی به مصاف پترو اروند آبادان رفت و در پایان دو تیم با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

همچنین در گروه چهارم، تیم پاریزه‌ر کردستان برابر تیم اتحاد سرخس قرار گرفت و با وجود به ثمر رساندن دو گل، در نهایت با نتیجه ۲ بر ۲ متوقف شد.

به این ترتیب، نمایندگان فوتسال کردستان در هفته پنجم لیگ دسته اول کشور موفق به کسب پیروزی نشدند و هر دو تیم به یک امتیاز از دیدارهای خود بسنده کردند.