گروه استان‌ها - مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان با حضور در سالن ورزشی مسجد قبای شهرک بهاران سنندج، ضمن بررسی مشکلات و مطالبات ورزشکاران و مربیان این مجموعه، بر حمایت از ظرفیت‌های ورزشی مردمی و نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزاد خاکی» ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان، عصر دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه به همراه جمعی از مسئولان این اداره کل و رئیس و نایب‌رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان، از سالن ورزشی مسجد قبای شهرک بهاران سنندج بازدید کرد.

در این بازدید، مدیرکل ورزش و جوانان استان از نزدیک در جریان دغدغه‌ها، مطالبات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و مسئولان این مجموعه قرار گرفت و درباره راهکارهای حمایت و تقویت فعالیت‌های ورزشی در این سالن گفت‌وگو کرد.

فرزاد خاکی در این بازدید، فعالیت سالن‌های ورزشی در جوار مساجد را فرصتی ارزشمند برای پیوند میان فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی دانست و اظهار کرد: جوانان باید در کنار تقویت باورهای دینی و معنوی، به فعالیت‌های ورزشی نیز اهتمام داشته باشند؛ چراکه ورزش نقش مهمی در ارتقای سلامت جسم و روح دارد.

وی با تأکید بر حمایت از ورزشکاران و مربیان این مجموعه افزود: هر مکان و مجموعه‌ای که در مسیر خدمت به جوانان و جامعه ورزش فعالیت می‌کند، شایسته حمایت و قدردانی است و اداره کل ورزش و جوانان نیز در حد توان و ظرفیت خود از این مجموعه‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان همچنین از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد با مشارکت در برنامه‌های حوزه ورزش و جوانان، در توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای سلامت جامعه و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی استان نقش‌آفرینی کنند.

خاکی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مسئولان و مربیان سالن ورزشی مسجد قبای سنندج در مسیر پرورش ورزشکاران، بر ضرورت توسعه فعالیت‌های این مجموعه با رعایت ضوابط قانونی، استانداردهای فنی و اصول ایمنی تأکید کرد.