تقویت ناوگان امدادی هلالاحمر کردستان با ۲۷ خودروی جدید
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از تحویل و توزیع ۱۰ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت جدید میان شعب شهرستانی هلالاحمر استان خبر داد؛ تجهیزاتی که با هدف ارتقای توان عملیاتی و تقویت آمادگی امدادی در شهرستانهای کردستان اختصاص یافتهاند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «علیاکبر ورمقانی» ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، با حضور در مرکز لجستیک جمعیت هلالاحمر استان، از ناوگان جدید امدادی و امکانات این مرکز بازدید کرد.
ورمقانی در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت خودروها و موتورسیکلتهای تازهتحویلشده، از انبارهای مرکز لجستیک هلالاحمر نیز بازدید کرد و در جریان روند توزیع تجهیزات میان شعب شهرستانی قرار گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و ارتقای آمادگی جمعیت هلالاحمر در سطح استان، تأمین بهموقع اقلام و تجهیزات مورد نیاز را از الزامات ارائه خدمات مؤثر امدادی دانست و بر تقویت ظرفیت عملیاتی این جمعیت در تمامی شهرستانها تأکید کرد.
بر اساس این گزارش، در مرحله جدید تجهیز ناوگان امدادی هلالاحمر کردستان، ۱۰ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و ۱۷ دستگاه موتورسیکلت به این جمعیت تحویل شده است که با هدف افزایش توان امدادرسانی و تقویت امکانات عملیاتی، میان ۱۰ شعبه شهرستانی توزیع شدهاند.
تجهیز ناوگان امدادی هلالاحمر، بهویژه در استانی مانند کردستان با مناطق کوهستانی، محورهای صعبالعبور و پراکندگی جغرافیایی برخی مناطق روستایی، میتواند در بهبود سرعت دسترسی نیروهای امدادی به حوادث و ارائه خدمات به آسیبدیدگان نقش مؤثری داشته باشد.
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