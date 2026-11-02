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تأکید دبیرکل هلال‌احمر بر تقویت آمادگی امدادی در کردستان

گروه استان‌ها - دبیرکل جمعیت هلال‌احمر کشور در سفر به استان کردستان، ضمن بازدید از مراکز امدادی و درمانی استان، بر ارتقای آموزش‌های کاربردی، توسعه شبکه محلی امداد و نجات و افزایش آمادگی نیروها برای مقابله با حوادث و بحران‌ها تأکید کرد.

کد خبر: 100000208تاریخ انتشار: 99 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «میثم افشار» ، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، در سفر یک‌روزه به استان کردستان، از مجموعه‌ای از مراکز اداری، امدادی، درمانی و عملیاتی این جمعیت بازدید کرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و افزایش آمادگی نیروهای امدادی در مواجهه با حوادث و بحران‌ها تأکید کرد.

در جریان این سفر، ساختمان اداری جمعیت هلال‌احمر استان، انبارهای امدادی، پناهگاه اضطراری، داروخانه، مرکز بهداشت، درمان و توانبخشی و مرکز پاسخگویی اضطراری (EOC) مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین دبیرکل جمعیت هلال‌احمر از پایگاه امدادی شهید کوهسار فاتحی در شهرستان کامیاران و مراکز اداری این جمعیت در شهرستان‌های دهگلان و سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و روند فعالیت این مجموعه‌ها قرار گرفت.

افشار در نشست با معاونان و رؤسای اداری جمعیت هلال‌احمر استان کردستان، با اشاره به موقعیت راهبردی این استان، مسئولیت این مجموعه در ارائه خدمات امدادی و مدیریت بحران را مهم و تعیین‌کننده دانست و اظهار کرد: هلال‌احمر در جایگاه بسیار مهمی از کشور قرار دارد و در واقع سپر مقاومت کشور است؛ ازاین‌رو مسئولیت این مجموعه در آمادگی برای مواجهه با حوادث و بحران‌ها دوچندان می‌شود.

وی با تأکید بر جایگاه ارزشمند امدادگران در عملیات‌های امدادی افزود: نیروهای هلال‌احمر در خط مقدم حوادث و بحران‌ها قرار دارند و همواره با عشق، تعهد و روحیه ایثار تا آخرین لحظه در میدان خدمت حاضر می‌شوند؛ این روحیه مسئولیت‌پذیری، سرمایه ارزشمند جمعیت هلال‌احمر است.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر کشور در ادامه، آموزش‌های تخصصی و کاربردی را یکی از الزامات افزایش توان عملیاتی نیروها برشمرد و خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت شبیه‌سازها برای ارتقای مهارت امدادگران شد.

به گفته افشار، آموزش‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نیروهای امدادی در شرایط واقعی حادثه، توانایی تصمیم‌گیری سریع و اجرای مؤثر مأموریت‌های محوله را داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط با خانه‌های هلال، توسعه شبکه‌سازی در محلات و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت‌های مردمی تأکید کرد و توسعه شبکه محلی امداد و نجات را عاملی مؤثر در افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث دانست.

افشار در بخش دیگری از سخنان خود، تعیین و ساماندهی فرماندهان میدانی، برگزاری رزمایش‌های عملیاتی نزدیک به شرایط واقعی بحران و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف را از ضرورت‌های ارتقای آمادگی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر عنوان کرد.

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