گروه استان‌ها - پنج اثر طبیعی ارزشمند در شهرستان‌های بانه و مریوان با هدف صیانت از میراث طبیعی، حفظ تنوع زیستی و حفاظت از سرمایه‌های محیطی استان کردستان، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرمان وطن‌دوست» سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای شناسایی، مستندسازی و حفاظت از میراث طبیعی استان، پنج اثر طبیعی ارزشمند کردستان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این آثار شامل درخت افرای قفقازی بانه، رویشگاه روستای سرهویه، درخت توت کابلی روستای دره‌تفی، درخت بناوچ روستای شیخ عطار شهرستان مریوان و درخت چنار هواره‌میژه روستای پیرنسل است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تأکید بر اهمیت میراث طبیعی در حفظ تنوع زیستی و هویت محیطی مناطق مختلف استان، عنوان کرد: ثبت این آثار گامی مهم برای صیانت از سرمایه‌های طبیعی، حفظ ارزش‌های زیست‌محیطی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

وطن‌دوست همچنین مشارکت دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی و مردم را در حفاظت از آثار طبیعی ثبت‌شده ضروری دانست و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با همکاری نهادهای مربوطه، پیگیری اقدامات حفاظتی و معرفی این ظرفیت‌های ارزشمند را در دستور کار دارد.