گروه استان‌ها - سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی استان، خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های مرمتی، تعیین حرایم محوطه‌های تاریخی و سامان‌دهی موزه‌های کردستان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرمان وطن‌دوست» در نشست با معاون میراث‌فرهنگی و جمعی از کارکنان این معاونت، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان اظهار کرد: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان این حوزه است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه حوزه میراث‌فرهنگی با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌روست، افزود: حفاظت از آثار تاریخی، اجرای پروژه‌های مرمتی، ثبت آثار، تعیین حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی و همچنین سامان‌دهی و ارتقای وضعیت موزه‌های استان از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.

او عنوان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های مرمتی، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های حفاظتی، پیگیری تعیین حرایم محوطه‌های تاریخی و تقویت برنامه‌های صیانتی از جمله ضرورت‌های این حوزه است که باید با هماهنگی و تعامل میان بخش‌های مختلف دنبال شود.

وطن‌دوست با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته یادآور شد: در حوزه میراث‌فرهنگی، اقداماتی در زمینه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، ثبت آثار، تعیین و سامان‌دهی حرایم محوطه‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط با موزه‌های استان انجام شده که تداوم و تکمیل این فعالیت‌ها نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی دقیق است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین بر ضرورت تقویت تعامل میان معاونت میراث‌فرهنگی و مجموعه اداره‌کل استان تأکید کرد و گفت: استفاده از توان کارشناسی همکاران، هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی و پیگیری مستمر مسائل، به رفع موانع اجرایی و بهبود روند اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی کمک می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان نیازمند عزم و همکاری همه بخش‌های مربوطه است و باید با تمرکز بر اولویت‌ها، زمینه صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده فراهم شود.