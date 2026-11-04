گروه استان‌ها ـ در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان، وطن‌دوست با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری به‌عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، آیین تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان با حضور معاونان وزارت میراث فرهنگی، مسئولان استانی و جمعی از مدیران و کارکنان این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مدیرکل پیشین، وطن‌دوست به‌عنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان معرفی شد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان نیز در این مراسم با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، خواستار حمایت ویژه وزارت میراث فرهنگی از طرح‌های توسعه‌ای کردستان شد.

ازهاری با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، احیای رشته‌های صنایع دستی در معرض فراموشی و توسعه بازارچه‌های دائمی صنایع دستی را از ضرورت‌های رونق این حوزه عنوان کرد.

وی همچنین از اختصاص ۱۶۷ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تبصره‌ای استان به حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد و بر ضرورت حمایت بیشتر وزارتخانه از طرح‌های گردشگری کردستان تأکید کرد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان همچنین خواستار پیگیری مشکلات تأمین مالی طرح‌های گردشگری از سوی بانک گردشگری و جبران خسارت مجموعه گردشگری الماس غرب شد.

توسعه بوم‌گردی، حمایت از فعالان گردشگری، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و توجه به اشتغال نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این مراسم بود.

در پایان، ابراز امیدواری شد با مدیریت جدید و همراهی مجموعه وزارتخانه و مسئولان استانی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و رونق صنایع دستی در کردستان بیش از گذشته فراهم شود.

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