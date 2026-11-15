گروه استان‌ها - با موافقت گمرک ایران، گمرک باشماق مریوان به‌عنوان گمرک تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه تعیین شد؛ اقدامی که با هدف توسعه مبادلات تجاری، تسهیل فعالیت بازرگانان و افزایش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز بین‌المللی باشماق انجام شده است.

گمرک باشماق مریوان به مرکز تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه تبدیل شد + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در راستای توسعه ظرفیت‌های تجاری استان و تقویت جایگاه مرز بین‌المللی باشماق در مبادلات بازرگانی کشور، گمرک باشماق مریوان به‌عنوان گمرک تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه تعیین شد.

این تصمیم در پی بخشنامه گمرک استان کردستان و با موافقت معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و زمینه را برای تسهیل واردات این دو گروه کالایی از طریق مرز باشماق فراهم می‌کند.

«فرامرز امیدی» ، مدیرکل گمرک استان کردستان، در این خصوص اظهار کرد: طی دو سال اخیر، علاوه بر اخذ مجوز ترخیص خودروهای سواری و ماشین‌آلات سنگین راهسازی و معدنی، اکنون با دریافت مجوز واردات پارچه و تلفن همراه، مسیر فعالیت بازرگانان و فعالان اقتصادی برای استفاده از ظرفیت‌های گمرک باشماق هموارتر شده است.

وی افزود: توسعه دامنه فعالیت‌های تخصصی این گمرک می‌تواند در تقویت زیرساخت‌های تجاری استان و افزایش سهم کردستان از مبادلات بازرگانی نقش مؤثری داشته باشد.





ثبت بیش از یک میلیون تن کالای ترانزیتی در باشماق

«اسماعیل دلیری» ، مدیرکل گمرک باشماق نیز با اشاره به عملکرد تجاری این مرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع کالا شامل تره‌بار، خشکبار، مصالح ساختمانی و مشتقات نفتی از طریق این مرز به مقصد عراق صادر شده است.

وی همچنین از ثبت بیش از یک میلیون تن کالای ترانزیتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: گمرک باشماق با ارائه خدمات شبانه‌روزی، آمادگی لازم را برای تسهیل و تسریع امور تجاری و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی دارد.

تعیین گمرک باشماق به‌عنوان مرکز تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه، در کنار مجوزهای جدید واردات خودرو و ماشین‌آلات سنگین، دامنه فعالیت‌های این مرز را گسترش می‌دهد؛ ظرفیتی که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و تسهیل رویه‌های تجاری، می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی کردستان در تجارت با عراق کمک کند.