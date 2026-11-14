گروه استان‌ها - در یک دوره آموزشی ویژه اصناف مریوان، بر ضرورت نقش‌آفرینی بازاریان در مقابله با گران‌فروشی، احتکار و ساماندهی بازار تأکید شد و این اقدامات به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گرفت.

بازاریان مریوان به مقابله با گران‌فروشی و احتکار فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، دوره آموزشی ویژه اصناف شهرستان مریوان با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور رئیس و اعضای اتحادیه‌های صنفی برگزار شد، ماموستا «شریف ساعدی» ، کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی و امام جماعت مسجد قبا، به تشریح جایگاه اخلاق‌مداری و مسئولیت اجتماعی بازاریان در تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخت.

ماموستا ساعدی با اشاره به اهمیت شیوه صحیح تذکر در محیط کسب‌وکار اظهار کرد: تذکر محترمانه و اثرگذار، رعایت اخلاق در معاملات و توجه به حقوق مشتریان، از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است.

وی همچنین کمک به فقرا و نیازمندان از طریق پرداخت زکات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را از نشانه‌های اخلاق‌مداری بازاریان دانست.

این کارشناس مسائل فرهنگی و مذهبی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت نقش‌آفرینی اصناف در تنظیم بازار تأکید کرد و خواستار شناسایی و مقابله با پدیده‌هایی همچون احتکار و گران‌فروشی شد.

وی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر صرفاً وظیفه نهادهای دولتی و ماموستایان نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است و همه اقشار جامعه باید در برابر تخلفاتی مانند گران‌فروشی و احتکار حساس باشند و برای مقابله با آن‌ها مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی کنند.

ماموستا ساعدی در پایان نیز بر آگاهی بازاریان از حقوق قانونی خود، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

این دوره آموزشی در راستای تبیین نقش اصناف در ارتقای اخلاق اجتماعی و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه برگزار شد.