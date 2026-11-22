گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان از اجرای ۹۷ برنامه فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و اقتصادی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

:به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، سرهنگ «مهدی شیخ‌جعفری»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهگلان، در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای ۹۷ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با محوریت شعار «جان‌فدایی ایران و امید مستضعفان» از ۲۹ آبان‌ماه آغاز شده و حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و دفاعی را در بر می‌گیرد.





وی با اشاره به رویکردهای محوری برنامه‌های امسال اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، هوش مصنوعی، فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان از جمله محورهایی است که در برنامه‌های هفته بسیج مورد توجه قرار گرفته است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان افزود: در کنار برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی، فعالیت‌هایی با هدف تقویت بنیان خانواده، افزایش همدلی و ارتقای توانمندی‌های علمی و اجتماعی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

شیخ‌جعفری همچنین از افتتاح یک طرح آبخیزداری با همکاری سازمان منابع طبیعی و بسیج سازندگی استان خبر داد و گفت: این پروژه روز یکشنبه اول آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد و در راستای توسعه زیرساخت‌های محیط‌زیستی شهرستان اجرا شده است.

وی برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان و برنامه‌های گرامیداشت یاد و خاطره شهدا را از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: آمادگی دفاعی، تقویت روحیه ایثار و زنده نگه‌داشتن فرهنگ بسیجی از جمله اهداف این برنامه‌هاست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان در پایان بر نقش مشارکت مردمی و همبستگی اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های بسیج تأکید کرد.