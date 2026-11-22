فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه دهگلان در گفتوگو با تابناک خبر داد؛
برگزاری ۹۷ برنامه به مناسبت هفته بسیج در دهگلان + فیلم
گروه استانها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان از اجرای ۹۷ برنامه فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و اقتصادی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.
:به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، سرهنگ «مهدی شیخجعفری»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دهگلان، در نشست خبری با اصحاب رسانه از اجرای ۹۷ برنامه متنوع به مناسبت هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامهها با محوریت شعار «جانفدایی ایران و امید مستضعفان» از ۲۹ آبانماه آغاز شده و حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و دفاعی را در بر میگیرد.
وی با اشاره به رویکردهای محوری برنامههای امسال اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، هوش مصنوعی، فضای مجازی و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان از جمله محورهایی است که در برنامههای هفته بسیج مورد توجه قرار گرفته است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان افزود: در کنار برنامههای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی، فعالیتهایی با هدف تقویت بنیان خانواده، افزایش همدلی و ارتقای توانمندیهای علمی و اجتماعی در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.
شیخجعفری همچنین از افتتاح یک طرح آبخیزداری با همکاری سازمان منابع طبیعی و بسیج سازندگی استان خبر داد و گفت: این پروژه روز یکشنبه اول آذرماه به بهرهبرداری میرسد و در راستای توسعه زیرساختهای محیطزیستی شهرستان اجرا شده است.
وی برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان و برنامههای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا را از دیگر برنامههای شاخص این هفته عنوان کرد و افزود: آمادگی دفاعی، تقویت روحیه ایثار و زنده نگهداشتن فرهنگ بسیجی از جمله اهداف این برنامههاست.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دهگلان در پایان بر نقش مشارکت مردمی و همبستگی اجتماعی در پیشبرد برنامههای بسیج تأکید کرد.
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