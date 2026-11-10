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تابناک گزارش میدهد؛

اعزام کاروان ۱۰۰ نفره بانوان بسیجی دهگلان به مناطق عملیاتی غرب کشور + فیلم

گروه استان‌ها ـ کاروان ۱۰۰ نفره بانوان بسیجی شهرستان دهگلان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی با رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس، با بدرقه مسئولان محلی عازم مناطق عملیاتی غرب کشور در استان ایلام شد.

کد خبر: 4200979تاریخ انتشار: 21 بازدید۰

راهیان نور دهگلان

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام، کاروان راهیان نور بانوان بسیجی شهرستان دهگلان به مقصد مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام شد.


این کاروان متشکل از ۱۰۰ نفر از بانوان بسیجی محلات شهرستان دهگلان است که با هدف بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس، آشنایی نزدیک با رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام و انتقال ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل‌های آینده، راهی استان ایلام شدند.

سرهنگ «مهدی شیخ‌جعفری»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان دهگلان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با اشاره به اعزام این کاروان اظهار کرد: امروز شاهد اعزام ۱۰۰ نفر از خواهران بسیجی محلات شهرستان دهگلان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب کشور هستیم.

وی هدف از برگزاری این اردو را آشنایی نسل جدید با مفاهیم ارزشمند شهادت، جهاد و ایثارگری عنوان کرد و افزود: حضور در مناطق عملیاتی و بازدید از یادمان‌های دفاع مقدس فرصتی فراهم می‌کند تا شرکت‌کنندگان از نزدیک با تاریخ پرافتخار دوران جنگ تحمیلی، حوادث آن دوران و اهداف و آرمان‌های رزمندگان اسلام آشنا شوند.

فرمانده سپاه ناحیه دهگلان با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان تصریح کرد: امیدواریم این سفر معنوی زمینه‌ساز آشنایی عمیق‌تر بانوان بسیجی با پیام شهدا و تقویت باورهای دینی و ارزشی آنان باشد و آثار و برکات آن در زندگی فردی و اجتماعی شرکت‌کنندگان ماندگار شود.

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