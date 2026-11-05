برگزاری رزمایش پدافند غیرعامل در دهگلان+فیلم

گروه استان‌ها - در راستای ارتقای آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با شرایط اضطرار و حملات احتمالی ، رزمایش تخصصی پدافند غیرعامل با حضور مسئولان محلی و نهادهای امدادی در دبیرستان دخترانه خدیجه کبری (س) شهرستان دهگلان به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، همزمان با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ، مانور آموزشی و امدادی پدافند غیرعامل با تمرکز بر مهارت‌های امدادرسانی ، پناهگیری و آمادگی در برابر سناریوهای بحران از جمله حملات هوایی به مناطق مسکونی و مدارس ، به میزبانی دبیرستان خدیجه کبری شهرستان دهگلان برگزار شد ، این برنامه با همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امدادرسانی شهرستان به مرحله اجرا در آمد .





سرهنگ «سجاد حمیدی» ، دبیر اجرایی پدافند غیرعامل شهرستان دهگلان ، در حاشیه این رزمایش ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی و تقدیر از دست‌اندرکاران این حوزه ، پدافند غیرعامل را یکی از اصول جاری ، مستمر و حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر ضرورت نهادینه‌سازی آن در تمامی سطوح جامعه تأکید کرد .

دبیر اجرایی پدافند غیرعامل دهگلان با اشاره به اهداف برگزاری این مانور افزود : هدف اصلی از اجرای این تمرینات ، ارتقای سطح آگاهی ، افزایش توان دفاعی و بالا بردن ضریب پایداری مردم و دانش‌آموزان در موقعیت‌های حساس و شرایط بحرانی است تا در صورت بروز هرگونه تهدید، واکنش سریع و اصولی صورت گیرد .

وی در پایان خاطرنشان کرد : پدافند غیرعامل در واقع زمینه ساز پایداری زیرساختی و تقویت دفاع از پایداری اجتماعی است و امیدواریم با تداوم این برنامه‌ها و استمرار تمرین‌های آموزشی ، بتوانیم گام‌های مثبت و مؤثری در راستای ارتقای امنیت و آمادگی همگانی در سطح شهرستان برداریم

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