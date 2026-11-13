گروه استان‌ها ـ امروز خیابان‌های سنندج عطر ایثار و شهادت به خود گرفت؛ مردم شهیدپرور این شهر با چشمانی اشکبار و دل‌هایی سرشار از عشق و ارادت، پیکرهای مطهر سه شهید گمنام را بر دوش کشیدند و با آنان وداع کردند؛ شهدایی که اگرچه نام و نشانی از آنان در میان نیست، اما یاد و آرمانشان تا همیشه در قلب ملت ایران زنده خواهد ماند.

سنندج به استقبال فرزندان آسمان رفت/ وداعی از جنس عشق با سه شهید گمنام + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، مردم قدرشناس و شهیدپرور سنندج در مراسمی باشکوه، میزبان پیکرهای مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس شدند.





از نخستین لحظات آغاز مراسم، حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، دانش‌آموزان و جوانان جلوه‌ای از پیوند عمیق مردم کردستان با فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.

پیکرهای مطهر این سه شهید، پس از سال‌ها غربت و گمنامی، بر شانه‌های مردمی تشییع شد که آمده بودند به فرزندان آسمانی این سرزمین ادای احترام کنند و بار دیگر با آرمان‌های والای آنان تجدید پیمان ببندند.

یکی از این شهدا جوانی ۱۷ ساله بود؛ نوجوانی که نامش در تاریخ گمنام مانده، اما ایثار و فداکاری‌اش برای همیشه در حافظه این سرزمین جاودانه خواهد بود.

حضور نسل جوان و دانش‌آموزان در این مراسم، پیام روشنی داشت؛ اینکه فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در رگ‌های این ملت جاری است و نسل امروز نیز خود را وامدار فداکاری‌های شهیدان می‌داند.

امروز سنندج تنها میزبان سه پیکر مطهر نبود؛ میزبان سه روایت از عشق، غیرت، ایمان و ایستادگی بود؛ روایت‌هایی که شاید نام قهرمانانش هنوز ناشناخته باشد، اما راه و آرمانشان چراغ روشن فردای ایران است.