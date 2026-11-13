مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان تأکید کرد؛
شهید گمنام، یک کتاب تربیتی و کلاس آموزشی برای دانشآموزان است + فیلم
گروه استانها - مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با تأکید بر نقش تربیتی فرهنگ ایثار و شهادت گفت: حضور شهید گمنام در مجموعه آموزش و پرورش، فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار، فداکاری و مسئولیتپذیری به نسل آینده است
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «سید فؤاد حسینی»، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در مراسم خاکسپاری شهید گمنام در اردوگاه شهید سلیمانخاطر سنندج، با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: افتخار بزرگی برای مجموعه آموزش و پرورش کردستان است که امروز میزبان شهید عزیزی هستیم که شاید نامش را ندانیم، اما رسم، مرام و هدفش را میشناسیم.
وی افزود: این شهید به ما آموخت که بزرگی و بلندمرتبه بودن به شهرت و نام و نشان نیست؛ امروز حضور این شهید گمنام، یک کلاس تربیتی و آموزشی برای دانشآموزان ماست، چراکه شهید گمنام خود یک کتاب تربیتی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با اشاره به ۱۸ ساله بودن این شهید گمنام تصریح کرد: این جوان رشید، نماد اراده ملت ایران است و اگر امروز با وجود همه دشمنیها و شرارتها ایستادهایم، قدرت ملت و کشور ما در وجود همین شهدا و مردم است.
حسینی ادامه داد: مجموعه آموزش و پرورش استان مفتخر است که میزبان این شهید عزیز باشد و یادمان این شهید، به پایگاه و یادگاه همیشگی دانشآموزان و فرهنگیان استان تبدیل خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش دانشآموزان در تداوم راه شهدا گفت: تلاش کردیم دانشآموزان را در محوریت این برنامه قرار دهیم و مسئولیت ادامه برنامههای مرتبط با شهید و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را نیز به آنان بسپاریم؛ چراکه هدف اصلی این برنامهها، آشنایی نسل آینده با راه و آرمان شهداست.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان با قدردانی از حضور مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان در مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام خاطرنشان کرد: امروز روزی ماندگار در تاریخ آموزش و پرورش و استان کردستان است؛ مردم شریف کردستان، فارغ از قومیت و مذهب، این شهید گمنام را در آغوش گرفتند و با استقبال باشکوه خود نشان دادند که پیوند مردم این دیار با شهدا ناگسستنی است.
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