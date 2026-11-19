معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان در گفتوگو با تابناک تأکید کرد؛
انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید از اهداف اجلاسیه شهداست + فیلم
گروه استانها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: اجلاسیههای شهدا فرصتی برای انتقال رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای شهیدان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به نسل جدید است.
:علیاکبر ورمقانی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، در حاشیه برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان بیجار در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: در راستای برگزاری کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید والامقام استان کردستان، اجلاسیههای متعددی در سطح استان برگزار میشود که امروز شاهد برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان بیجار هستیم.
وی افزود: هدف از برگزاری این اجلاسیهها، انتقال پیام رشادتها، ایثارگریها و فداکاریهای شهدا در دوران انقلاب اسلامی و جنگهای تحمیلی به نسل جدید است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به ضرورت آشنایی نسل جوان با مجاهدتهای شهدا تصریح کرد: نسل جدید بهصورت مستقیم با بسیاری از این فداکاریها آشنا نیست و یکی از مهمترین وظایف و اهداف این اجلاسیهها، تبیین فداکاریها و رسالت شهدا و انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسل آینده است.
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