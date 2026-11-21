گروه استان‌ها - شهرداری سنندج با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور، طرح ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش را با هدف کاهش سد معبر، روان‌سازی ترافیک و نظم‌بخشی به معابر شهری اجرا کرد و از این پس فعالیت این صنف تنها در نقاط مشخص‌شده مجاز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، طرح ساماندهی وانت‌بارهای میوه‌فروش در سنندج با حضور نیروهای شهرداری و همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور اجرا شد و در جریان آن، وانت‌بارهای فعال در سطح شهر به محل‌های پیش‌بینی‌شده و تعیین‌شده انتقال یافتند.

بر اساس این طرح، رانندگان وانت‌بارهای میوه‌فروش موظف هستند برای ادامه فعالیت به محل‌های اختصاص‌یافته مراجعه کنند و از توقف، استقرار و عرضه محصولات در سایر معابر شهری خودداری کنند.

ساماندهی مشاغل سیار، کاهش سد معبر، جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان از جمله اهداف اعلام‌شده برای اجرای این طرح عنوان شده است.

اجرای این طرح در حالی دنبال می‌شود که فعالیت وانت‌بارهای میوه‌فروش در معابر پرتردد شهری، همواره یکی از موضوعات مرتبط با نظم ترافیکی و مدیریت فضای عمومی شهر بوده است.

موفقیت این طرح نیز علاوه بر نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، به همکاری وانت‌بارهای میوه‌فروش و مشخص بودن محل‌های جایگزین و مناسب برای فعالیت این صنف وابسته است.