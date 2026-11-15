جهش ۳۸۰ درصدی آسفالتریزی در سنندج؛ اجرای ۳۷ هزار تن در هشت ماه
گروه استانها - رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج از افزایش ۳۸۰ درصدی میزان آسفالت تحویلی به مناطق شهرداری در هشتماهه امسال خبر داد و گفت: میزان آسفالت تحویلی از ۹ هزار و ۷۲۳ تن در سال گذشته به ۳۷ هزار تن رسیده و سطح اجرای آسفالت نیز بیش از سه برابر افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «عرفان فتحی» ، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج، با تشریح عملکرد هشتماهه امسال در حوزه تولید و اجرای آسفالت اظهار کرد: میزان آسفالت تحویلی به مناطق و سازمانهای زیرمجموعه شهرداری در این مدت به ۳۷ هزار تن رسیده است؛ در حالی که این میزان در سال گذشته ۹ هزار و ۷۲۳ تن بود.
وی افزود: سطح آسفالت اجراشده نیز از ۶۸ هزار و ۹۶۵ واحد در سال ۱۴۰۴ به ۲۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد در هشتماهه امسال افزایش یافته که بیانگر بیش از سه برابر شدن عملیات آسفالتریزی در سطح شهر است.
حسنآباد در صدر رشد آسفالتریزی
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج با اشاره به وضعیت توزیع آسفالت در مناطق مختلف شهر گفت: میزان آسفالت تحویلی به حسنآباد از ۷۴ تن به ۸۸۵ تن افزایش یافته که بیشترین رشد نسبی را در میان بخشهای ثبتشده داشته است.
فتحی ادامه داد: در منطقه چهار نیز میزان آسفالت تحویلی از ۸۵۱ تن به چهار هزار و ۹۷۲ تن، در بخش عمران از ۷۰۰ تن به پنج هزار و ۵۰۰ تن و در نایسر از یکهزار و ۷۸۶ تن به ۶ هزار و ۳۶۷ تن رسیده است.
وی همچنین از افزایش آسفالت تحویلی در منطقه یک از ۲ هزار و ۸۵۳ تن به ۶ هزار و ۱۷۳ تن، ننله از ۲۲۶ تن به ۵۶۰ تن، منطقه دو از یکهزار و ۳۶۷ تن به ۶ هزار و ۳۱۸ تن و منطقه سه از یکهزار و ۴۳۹ تن به پنج هزار و ۳۱۱ تن خبر داد.
تولید بیش از ۴۵ هزار تن آسفالت
فتحی درباره نحوه اجرای عملیات آسفالتریزی نیز گفت: بخشی از آسفالت مورد نیاز مناطق و نواحی از طریق اکیپهای سازمان عمران و پیمانکاران شهرداری تأمین و اجرا میشود و بخشی دیگر نیز در ازای دریافت هزینه و از طریق فیش بانکی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تولید ۴۵ هزار و ۹۴۲ تن آسفالت در بازه زمانی اول مهرماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ آبانماه سال جاری خبر داد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سنندج در پایان تأکید کرد: افزایش تولید، توزیع و اجرای آسفالت از شاخصهای مهم عملکرد عمرانی شهرداری است و استمرار این روند میتواند در بهسازی معابر، تسهیل تردد شهروندان و ارتقای سیمای شهری مؤثر باشد.
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