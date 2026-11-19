گروه استان‌ها - رئیس‌کل دادگستری استان کردستان در جریان بازدید از زندان مرکزی سنندج و رسیدگی چهره‌به‌چهره به مشکلات قضایی زندانیان، دستور آزادی یک زندانی واجد شرایط را صادر کرد و تعدادی دیگر نیز از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمد جباری» ، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان، به همراه «محمد خسروی» ، مدیرکل زندان‌های استان و قاضی ناظر زندان، از بخش‌های مختلف زندان مرکزی سنندج بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت زندانیان و روند فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف زندان، بندهای محکومان و کارگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان از نزدیک روند ارائه خدمات و فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی زندانیان را ارزیابی کردند.

در ادامه، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان با حضور در آمفی‌تئاتر زندان مرکزی سنندج، به‌صورت چهره‌به‌چهره با جمعی از زندانیان دیدار کرد و ضمن شنیدن درخواست‌ها، مسائل و مشکلات قضایی آنان را مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار، زندانیان مطالبات و درخواست‌های خود را مطرح کردند و محمد جباری نیز دستورات لازم را برای رسیدگی و پیگیری موارد مطرح‌شده صادر کرد.

یکی از مهم‌ترین نتایج این بازدید، آزادی یک نفر از زندانیان با بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و به دستور رئیس‌کل دادگستری استان کردستان بود؛ فردی که پس از تحمل دوران محکومیت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، به آغوش خانواده بازگشت.

همچنین تعدادی دیگر از زندانیان نیز در جریان این بازدید از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

این بازدید در راستای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های قضایی زندانیان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعیین تکلیف زندانیان واجد شرایط انجام شد.