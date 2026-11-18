گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه از اجرای ۱۴۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و رزمی به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ «صادق جمالی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، در نشست خبری با خبرنگاران و در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: هفته بسیج سال ۱۴۰۵ با شعار «بسیج، جان‌فدای ایران و حامی مستضعفان» و با برنامه‌ریزی ارکان اجرایی بسیج، پایگاه‌ها، حوزه‌ها، واحدهای مقاومت، کانون‌های قشری و یگان‌های امنیتی، با اجرای ۱۴۰ عنوان برنامه در شهرستان قروه همراه خواهد بود.

وی افزود: از میان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۷ برنامه شاخص در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و خدماتی اجرا می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مسابقات رباتیک، یادواره‌های شهدا، جشنواره غذا، غبارروبی مزار شهدا و دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان اشاره کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با اشاره به برنامه‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی بسیج تصریح کرد: برگزاری میزهای خدمت، ارائه خدمات رایگان بهداشتی و درمانی در روستاهای تابعه، افتتاح خانه‌های محرومان و بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان قروه خواهد بود.

جمالی در ادامه از برگزاری رزمایش اقتدار بسیجیان به‌عنوان برنامه محوری و پایانی هفته بسیج یاد کرد و گفت: این رزمایش با حضور سازمان‌یافته بسیجیان در شهرهای قروه، سریش‌آباد، دلبران و دزج و همچنین روستای وینسار برگزار می‌شود.

وی با دعوت از آحاد بسیجیان برای حضور گسترده در برنامه‌های هفته بسیج خاطرنشان کرد: حضور حماسی و پرشور بسیجیان در این برنامه‌ها، تیری سهمگین بر قلب دشمنان انقلاب اسلامی خواهد بود.