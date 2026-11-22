گروه استان‌ها - اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویست‌وشصت‌وششمین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که نمادی از وحدت، همبستگی و همراهی مردم با ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان ، شامگاه شنبه سی‌ام آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.





شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از استقلال، امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.

حضور مستمر مردم در این اجتماعات شبانه، بیانگر روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های ملی و انقلابی است.

میدان آزادی سنندج پس از ۲۶۶ شب همچنان شاهد حضور مردمی است که با همبستگی و اتحاد، حمایت خود را از سربلندی و عزت ایران اسلامی به نمایش می‌گذارند.