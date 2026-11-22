تابناک گزارش میدهد؛
میدان آزادی سنندج؛ ۲۶۶ شب حضور و همدلی مردم برای ایران + فیلم
گروه استانها - اجتماع شبانه مردم سنندج در حمایت از ایران اسلامی، برای دویستوشصتوششمین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که نمادی از وحدت، همبستگی و همراهی مردم با ایران اسلامی است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، شامگاه شنبه سیام آبانماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ اجتماعی که با حضور خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت خود را از استقلال، امنیت و اقتدار کشور اعلام کردند و بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تأکید داشتند.
حضور مستمر مردم در این اجتماعات شبانه، بیانگر روحیه همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی و نشاندهنده پایبندی آنان به آرمانهای ملی و انقلابی است.
میدان آزادی سنندج پس از ۲۶۶ شب همچنان شاهد حضور مردمی است که با همبستگی و اتحاد، حمایت خود را از سربلندی و عزت ایران اسلامی به نمایش میگذارند.
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