تابناک گزارش میدهد؛
سنندج؛ ۲۵۹ شب همدلی و حمایت از ایران اسلامی + فیلم
گروه استانها ـ مردم سنندج برای دویستوپنجاهونهمین شب متوالی با حضور در میدان آزادی، بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه شنبه بیستوپنجم آبانماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ حضوری مستمر که نشان از عزم و اراده مردم برای حفظ وحدت و انسجام ملی دارد.
در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت خود از استقلال، امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.
حضور خانوادهها، جوانان و نسلهای مختلف در کنار یکدیگر، جلوهای از همدلی و همراهی مردم سنندج را به تصویر کشید؛ مردمی که با وجود گذشت ۲۵۹ شب، همچنان حضور در میدان را فرصتی برای اعلام وفاداری به ایران اسلامی و دفاع از آرمانهای ملی و انقلابی میدانند.
این اجتماعات شبانه طی ماههای گذشته به بستری برای نمایش وحدت و انسجام اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده و میدان آزادی همچنان شاهد حضور مردمی است که پای ایران ایستادهاند.
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