سنندج؛ ۲۵۹ شب همدلی و حمایت از ایران اسلامی + فیلم

گروه استان‌ها ـ مردم سنندج برای دویست‌وپنجاه‌ونهمین شب متوالی با حضور در میدان آزادی، بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه شنبه بیست‌وپنجم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ حضوری مستمر که نشان از عزم و اراده مردم برای حفظ وحدت و انسجام ملی دارد.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت خود از استقلال، امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.





حضور خانواده‌ها، جوانان و نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم سنندج را به تصویر کشید؛ مردمی که با وجود گذشت ۲۵۹ شب، همچنان حضور در میدان را فرصتی برای اعلام وفاداری به ایران اسلامی و دفاع از آرمان‌های ملی و انقلابی می‌دانند.

این اجتماعات شبانه طی ماه‌های گذشته به بستری برای نمایش وحدت و انسجام اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده و میدان آزادی همچنان شاهد حضور مردمی است که پای ایران ایستاده‌اند.