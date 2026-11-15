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تابناک گزارش میدهد؛

سنندج؛ ۲۵۹ شب همدلی و حمایت از ایران اسلامی + فیلم

گروه استان‌ها ـ مردم سنندج برای دویست‌وپنجاه‌ونهمین شب متوالی با حضور در میدان آزادی، بار دیگر حمایت و همبستگی خود را با ایران اسلامی به نمایش گذاشتند.

کد خبر: 4201918تاریخ انتشار: 3 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، شامگاه شنبه بیست‌وپنجم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی بود؛ حضوری مستمر که نشان از عزم و اراده مردم برای حفظ وحدت و انسجام ملی دارد.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با حضور در میدان و در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر حمایت خود از استقلال، امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.


حضور خانواده‌ها، جوانان و نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، جلوه‌ای از همدلی و همراهی مردم سنندج را به تصویر کشید؛ مردمی که با وجود گذشت ۲۵۹ شب، همچنان حضور در میدان را فرصتی برای اعلام وفاداری به ایران اسلامی و دفاع از آرمان‌های ملی و انقلابی می‌دانند.

این اجتماعات شبانه طی ماه‌های گذشته به بستری برای نمایش وحدت و انسجام اجتماعی در مرکز استان کردستان تبدیل شده و میدان آزادی همچنان شاهد حضور مردمی است که پای ایران ایستاده‌اند.

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برچسب ها

کردستانتجمع شبانه سنندجمیدان آزادی سنندج

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