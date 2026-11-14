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ثبت ۱۲۹ تولد نوزاد نارس در بیجار؛ مراقبت از نوزادان به پوشش ۱۰۰ درصدی رسید

گروه استان‌ها - رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار از ثبت ۴۷۲ تولد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ آبان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۲۹ نوزاد نارس و ۵۴ نوزاد کم‌وزن متولد شده‌اند و پوشش مراقبت‌های نوزادی تا یک‌ماهگی در شهرستان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

کد خبر: 4201847تاریخ انتشار: 15 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «صادق یوسفی» رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار، به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس، از ثبت ۱۲۹ تولد نوزاد نارس در این شهرستان خبر داد و بر اهمیت مراقبت‌های تخصصی و مستمر از نوزادان نارس و کم‌وزن تأکید کرد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ آبان‌ماه، ۴۷۲ مورد تولد در شهرستان بیجار به ثبت رسیده و در همین مدت، مجموعاً ۸۸۳ مورد مراقبت نوزادی توسط مراکز بهداشتی و درمانی انجام شده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار با اشاره به پوشش خدمات مراقبتی افزود: تقریباً تمامی نوزادان متولدشده در دوره نوزادی، دو نوبت توسط مراقبین سلامت و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت مورد بررسی و مراقبت قرار گرفته‌اند و پوشش مراقبت نوزادان تا یک‌ماهگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

یوسفی در ادامه با تشریح آمار نوزادان نارس و کم‌وزن شهرستان گفت: از مجموع موالید ثبت‌شده، ۱۲۹ نوزاد پیش از هفته سی‌وهفتم بارداری متولد شده‌اند که در گروه نوزادان نارس قرار می‌گیرند. همچنین ۵۴ نوزاد نیز با وزن کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ گرم به دنیا آمده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مراقبین سلامت، بهورزان و کارکنان حوزه بهداشت و درمان، بر ضرورت تداوم مراقبت‌های بهداشتی، حمایت از خانواده‌ها و توجه ویژه به سلامت نوزادان نارس و کم‌وزن تأکید کرد.

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