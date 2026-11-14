ثبت ۱۲۹ تولد نوزاد نارس در بیجار؛ مراقبت از نوزادان به پوشش ۱۰۰ درصدی رسید

گروه استان‌ها - رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار از ثبت ۴۷۲ تولد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ آبان خبر داد و گفت: در این مدت ۱۲۹ نوزاد نارس و ۵۴ نوزاد کم‌وزن متولد شده‌اند و پوشش مراقبت‌های نوزادی تا یک‌ماهگی در شهرستان به ۱۰۰ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «صادق یوسفی» رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار، به مناسبت روز جهانی نوزاد نارس، از ثبت ۱۲۹ تولد نوزاد نارس در این شهرستان خبر داد و بر اهمیت مراقبت‌های تخصصی و مستمر از نوزادان نارس و کم‌وزن تأکید کرد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۳ آبان‌ماه، ۴۷۲ مورد تولد در شهرستان بیجار به ثبت رسیده و در همین مدت، مجموعاً ۸۸۳ مورد مراقبت نوزادی توسط مراکز بهداشتی و درمانی انجام شده است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان بیجار با اشاره به پوشش خدمات مراقبتی افزود: تقریباً تمامی نوزادان متولدشده در دوره نوزادی، دو نوبت توسط مراقبین سلامت و بهورزان مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت مورد بررسی و مراقبت قرار گرفته‌اند و پوشش مراقبت نوزادان تا یک‌ماهگی به ۱۰۰ درصد رسیده است.

یوسفی در ادامه با تشریح آمار نوزادان نارس و کم‌وزن شهرستان گفت: از مجموع موالید ثبت‌شده، ۱۲۹ نوزاد پیش از هفته سی‌وهفتم بارداری متولد شده‌اند که در گروه نوزادان نارس قرار می‌گیرند. همچنین ۵۴ نوزاد نیز با وزن کمتر از ۲ هزار و ۵۰۰ گرم به دنیا آمده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مراقبین سلامت، بهورزان و کارکنان حوزه بهداشت و درمان، بر ضرورت تداوم مراقبت‌های بهداشتی، حمایت از خانواده‌ها و توجه ویژه به سلامت نوزادان نارس و کم‌وزن تأکید کرد.