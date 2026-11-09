لحظات نجات کودکان از قلب آتش

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه36 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم تعداد بازدید: ۵ کد خبر: 4200892 | 36 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۱۶:۴۱ | 9 November 2026 نبض خبرلحظات نجات کودکان از قلب آتش لحظه نجات دو کودک از حریق منزل مسکونی در توسط آتشنشانان مشهدی را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200892/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:آتش نشانیویدیونجات کودکنبض خبر گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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