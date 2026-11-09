لحظات نجات کودکان از قلب آتش

تصاویر خروج قطار از ریل با 60 مجروح بر اثر خروج یک قطار از ریل در استان جیزه مصر ۶۰ نفر مجروح شدند. آمبولانس‌ها مجروحان را به بیما…

4 ویدیو از انهدام برج مشهور ریاض توسط یمنی‌ها در جدیدترین حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی، از پهپادها، موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز…